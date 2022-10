Przerwa spowodowana deszczem pomogła Świątek? "Rozwiązywałam krzyżówki"

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Iga Świątek o tym, co wnosi i chciałaby wnieść do świata tenisa

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o treningu fizycznym i mentalnym. Co jest trudniejsze?

Półfinałowy pojedynek z Pegulą od początku był zacięty. Polka jako pierwsza przełamała rywalkę i prowadziła 4:2, jednak od tego momentu o wiele lepiej zaczęła grać Amerykanka. Wygrała cztery gemy z rzędu i triumfowała w pierwszej partii.

Musieli wycierać kort

Tuż po zakończeniu premierowej odsłony w San Diego zaczął padać deszcz. Dość szybko ustał, jednak gdy raszynianka szykowała się do wykonania pierwszego serwisu w drugim secie ponownie zaczęło padać i to mocniej.

Obiekty w San Diego nie są zadaszone, nie są również wyposażone w plandeki uniemożliwiające przemoczenie nawierzchni, więc do jej osuszania zaangażowanych zostało kilkadziesiąt osób, które wycierały kort ręcznikami. Ostatecznie po około godzinie tenisistki wróciły do rywalizacji.

Źródło: Getty Images Opady deszczu doskwierają tenisistkom w San Diego

all hands (and feet) on deck #SanDiegoOpenpic.twitter.com/SKU2eZpYum — wta (@WTA) October 15, 2022





Przerwa dobrze podziałała na Świątek, która szybko przełamała Amerykankę w drugiej partii i objęła prowadzenie 3:0. Nie dała już sobie wydrzeć zwycięstwa (6:2). W decydującej odsłonie Polka jako pierwsza przełamała Pegulę i objęła prowadzenie 4:2. Od tego momentu przejęła całkowitą kontrolę nad wydarzeniami na korcie, wygrała dwa kolejne gemy i awansowała do finału.



Into her 9th final of 2022



No.1 seed @iga_swiatek needed three sets this time around in her win over Pegula!#SanDiegoOpenpic.twitter.com/YNLSYFTThI — wta (@WTA) October 16, 2022





Świątek: żeby pobudzać mózg

- Nie wiem, czy przerwa w meczu po przegranym secie mi pomogła. W pierwszej partii też prowadziłam, ale później straciłam koncentrację i jej nie wygrałam - stwierdziła po spotkaniu liderka światowego rankingu.

Co robiła podczas przymusowego czekania? - Szczerze nie mam doświadczenia w podobnych przerwach w grze, nie wiem do końca, jak spędzać wtedy czas. Są różne sposoby. Niektórzy buszują po mediach społecznościowych, ja zazwyczaj przed meczem rozwiązuje krzyżówki, tym razem w przerwie też je rozwiązywałam, żeby pobudzać mózg - wyjawiła 21-letnia raszynianka.

Rain delay = crossword puzzles @iga_swiatek#SanDiegoOpenpic.twitter.com/nGEFBLK40l — wta (@WTA) October 16, 2022

Dla niej to dziewiąty finał w tym roku. Triumfowała w siedmiu z nich. O triumf w San Diego powalczy ze zwyciężczynią starcia Chorwatki Donny Vekić z Amerykanką Danielle Collins. Spotkanie z powodu opadów deszczu zostało przerwane przy stanie 6:4, 4:6, 2:4.