Igi Świątek sposoby na jet lag. Podzieliła się doświadczeniami

Choć Świątek ma dopiero 21 lat, nad rówieśniczkami góruje doświadczeniem. By prezentować pełnię swoich umiejętności przy tak niedługim czasie na aklimatyzację w odwiedzanych częściach świata, musiała znaleźć sposób na radzenie sobie z jet lagiem. W Madrycie nie robiła z tego tajemnicy. W rozmowie z serwisem tennis.com chętnie podzieliła się z dziennikarzami swoją wiedzą i doświadczeniami.

Problemem podróże na wschód

- Gdy podróżujemy z Australii, przez Bliski Wschód, do Stanów Zjednoczonych, wszystko jest w porządku. Potem jednak, gdy wracamy do Europy lub z USA udajemy się do Chin, robi się zdradliwie. Udając się z zachodu na wschód potrzebuję pomocy melatoniny (substancja wspomagająca sen – red.) – przyznała Świątek.

Liderka rankingu WTA podkreśliła też, jak wielką rolę w walce z jet lagiem odgrywa w jej obozie psycholog Daria Abramowicz.

- Daria pracuje nad wykorzystaniem najróżniejszych lamp, które mają emitować dobre światło. Kupiła mi lampę, po włączeniu której przestawiam się w tryb odpoczynku – dodała.

Nie tylko medycyna i lampy

Jak skuteczny jest to pomysł, pokażą nadchodzące miesiące. W tak trudnych okolicznościach warto jednak korzystać z najróżniejszym rozwiązań.

- Jeszcze nie wiem, jak ważna okaże się ta lampa. Ale na pewno podróżowanie z zachodu na wschód stanowi wyzwanie. Jest znacznie trudniejsze, a najważniejsza okazuje się cierpliwość – podkreśliła raszynianka.

- Dużo łatwiej sobie ze wszystkim poradzić, gdy jest się w ciągłym treningu. Bywało tak, że po US Open miałam tydzień przerwy i wówczas powrót do odpowiedniego rytmu okazywał się dużo trudniejszy – zaznaczyła.

Źródło: Getty Images Trening jest dla Igi Świątek ważny w radzeniu sobie z jet lagiem

Wiosna bez jet lagu

W pewnym momencie do rozmowy dołączyła sama Abramowicz, przez cały czas obecna w biurze prasowym. - Istnieje coraz więcej danych dotyczących światła dziennego i zarządzania 24-godzinnym cyklem i rytmem – przypomniała.

W obecnym sezonie Świątek nie miała drastycznego przejścia z amerykańskich kortów twardych na europejską ziemię, unikając tym samym jakichkolwiek problemów z jet lagiem. Bóle w okolicy żeber wymusiły na niej miesięczną przerwę, przez którą opuściła m.in. turniej w Miami.

Do rywalizacji wróciła w drugiej połowie kwietnia, z miejsca wygrywając turniej w Stuttgarcie. W Madrycie jest już w półfinale, w którym zmierzy się w czwartek z Weroniką Kudiermietową. W tym roku na kortach ziemnych może pochwalić się bilansem 8-0.