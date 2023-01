Świątek "nie ogarnia" skoków narciarskich. Stoch i Kubacki podpowiadają tenisistce

Zobacz, co powiedzieli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, w odpowiedzi na wypowiedź Igi Świątek podczas Australian Open.

Świątek zdemolowała, żadnego meczu przeciwniczki nie widziała Iga Świątek w... czytaj dalej » W piątkowy poranek polskiego czasu Świątek zameldowała się w czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Niżej notowanej rywalce, Hiszpance Cristinie Bucsie, nie dała żadnych szans. W niecałą godzinę wygrała 6:0, 6:1.

Dokonała tego niedługo przed zaplanowanym na godzinę 8 konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo z udziałem Biało-Czerwonych.

Iga Świątek o oglądaniu skoków narciarskich

Internauci w mediach społecznościowych żartowali, że stąd ten pośpiech Świątek, która mogła też wybrać oglądanie meczu Huberta Hurkacza z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem (wyszli na ten sam kort niedługo po spotkaniu Polki z Hiszpanką), także w ramach trzeciej rundy turnieju w Melbourne.

- Szczerze mówiąc, po wielkoszlemowych meczach zazwyczaj wybieram odcięcie się od sportu, więc przykro mi. Generalnie my wszyscy "siedzimy" w sporcie, dlatego gdy dzieje się coś ważnego i Polacy osiągają sukcesy, to zawsze dowiem się o tym - przyznała Świątek na antenie Eurosportu.

- Myślę, że raczej obejrzę Huberta, bo skoków narciarskich za bardzo nie ogarniam. Po prostu oglądam je, nie bardzo wiedząc na co patrzę - dodała żartobliwie.

- W takim razie zaprosimy cię kiedyś do studia skoków - zaproponował reporter Eurosportu Paweł Kuwik. - Przydałoby się trochę edukacji - zgodziła się Świątek.

Kamil Stoch i Dawid Kubacki o słowach Świątek

Kubacki dał sobie wyrwać zwycięstwo. Zaskakujący triumfator Dawid Kubacki... czytaj dalej » Co na to Stoch i Kubacki? Obaj pokazali sportową klasę na skoczni Okurayama. Ten pierwszy zajął czwarte miejsce, swoje najwyższe w sezonie, a Kubacki znów nie zszedł z podium. Był drugi i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

- O co chodzi w skokach narciarskich? W sumie to sam nie ogarniam. Mam tylko zapiąć narty i jechać. Później mi pokazują, który jestem. Także spoko, Iga, wszyscy to mamy - zwrócił się Stoch przed kamerą Eurosportu.

- Mówiąc najprościej jak się da: nieważne jak, ważne byle na sam dół. Tak dwa razy i wtedy, przynajmniej w teorii, powinno się wygrać, choć odkąd mamy przeliczniki za wiatr trochę inaczej to wygląda - powiedział z kolei Kubacki.

I miał radę dla Świątek. - Na początku, żeby zapoznać się ze skokami, proponuję obejrzeć kilka konkursów z dawnych lat. To taka kwintesencja, bo z tymi przelicznikami trochę trudniej to zrozumieć - zaznaczył.

Stoch i Kubacki będą rywalizować w Sapporo jeszcze w sobotę i w niedzielę. Świątek o ćwierćfinał Australian Open zagra w niedzielę. Jej rywalką będzie aktualna mistrzyni Wimbledonu Jelena Rybakina z Kazachstanu.