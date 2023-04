Świątek zabrała głos w sprawie pieniędzy w tenisie

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie.

Polka przed rozpoczęciem gry w Madrycie przyznała, że woli warunki wielkoszlemowego French Open czy turnieju WTA 500 w Stuttgarcie od tych panujących w stolicy Hiszpanii, gdzie rozgrywany jest zarówno turniej kobiet, jak i mężczyzn. Zwróciła też uwagę, że to ci drudzy dostają większe nagrody pieniężne.



- Tenis to jeden ze sportów, w których panuje największa równość kobiet i mężczyzn, jednak pod względem nagród jest jeszcze dużo do zrobienia - powiedziała Świątek.

Świątek widzi poprawę

Zwróciła jednak uwagę, że sytuacja związana z wynagrodzeniem się poprawia.



- Najlepsze jest to, że w WTA będzie coraz lepiej, mimo że jest to biznes. Wszyscy wykonujemy jednak tę samą pracę. Są ludzie, którzy mówią, że tenis męski jest lepszy, bardziej fizyczny i krytykują tenis kobiecy. Nie wiem co na to odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że gra kobiet jest bardziej wyrównana. W każdym razie idealnym rozwiązaniem będzie wyrównanie warunków dla obu płci - dodała polska tenisistka.



Liderka światowego rankingu w niedzielę obroniła tytuł w Stuttgarcie. W Madrycie w zeszłym roku nie rywalizowała, a w 2021 roku odpadła w 1/8 finału.



Rozstawiona z jedynką Świątek w pierwszej rundzie turnieju w stolicy Hiszpanii ma tzw. wolny los. Jej kolejną przeciwniczką będzie Austriaczka Julia Grabher.