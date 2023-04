Iga Świątek nominowana do prestiżowej nagrody

Laureus World Sports Award to corocznie przyznawane nagrody w dziedzinie sportu. Wręczane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w roku kalendarzowym poprzedzającym galę. Pierwsze ich rozdanie odbyło się w 2000 roku w Monako. Jury składa się z wybitnych postaci sportu.

Liderka światowej listy będzie miała pięć rywalek, które zostały wytypowane do tego trofeum. Wśród nich są trzy Amerykanki: złota medalistka olimpijska i mistrzyni świata w biegu na 400 m ppł Sydney McLaughlin-Levrone, czterokrotna mistrzyni świata w pływaniu Katie Ledecky oraz zdobywczyni Dużej Kryształowej kuli w narciarstwie alpejskim Mikaela Shiffrin. Stawkę pań uzupełniają mistrzyni świata na 100 metrów Shelly-Ann Fraser Pryce z Jamajki i dwukrotna zdobywczyni (pierwsza kobieta w historii, która tego dokonała) Złotego Buta, hiszpańska piłkarka Alexia Putellas.

Świątek wkracza do swojego królestwa. Te liczby robią wrażenie Na tę część... czytaj dalej » Listę wyścigu do nagrody "Sportowca Roku" otwiera mistrz świata w piłce nożnej z Kataru Argentyńczyk Lionel Messi. Na liście jest jego kolega z klubowej drużyny Paris Saint-Germain, Francuz Kylian Mbappe. Inni kandydaci to amerykańska gwiazda koszykówki Stephen Curry, szwedzki mistrz świata i olimpijski w skoku o tyczce oraz rekordzista świata Armand Duplantis, holenderski mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen, a także hiszpański tenisista, zdobywca 22 tytułów Wielkiego Szlema Rafael Nadal.

W kategorii "Powrót" jednym z kandydatów jest duński piłkarz Christian Eriksen, który był reanimowany na boisku podczas meczu Euro 2020. Zawodnikowi po żmudnym procesie rehabilitacji wszczepiono implant serca. Wrócił do piłki nożnej osiem miesięcy później z Brentford, a w następnym sezonie przeniósł się do Manchesteru United.

Lewandowski uhonorowany

W zeszłym roku Robert Lewandowski znalazł się wśród laureatów. Polskiego piłkarza uhonorowano w kategorii "Wyjątkowe Osiągnięcie". Ówczesny zawodnik Bayernu Monachium został wyróżniony za poprawienie niemal półwiecznego rekordu słynnego "Bombera" Gerda Mullera w liczbie goli w jednym sezonie Bundesligi. Polak rozgrywki 2020/21 zakończył z dorobkiem 41 trafień, w końcówce ostatniego meczu zdobywając bramkę na wagę historycznego osiągniecia.



Dwie poprzednie edycje Laureus odbyły się w formie wirtualnych prezentacji z powodu COVID-19.