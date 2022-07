Wielkie zmiany w rankingu tenisistek po Wimbledonie

Wakacyjny weekend Igi Świątek. "Zapamiętam go na długo!" "Co za... czytaj dalej » Spore zmiany w rankingu wynikają z faktu, że wielu tenisistkom odpadły punkty za ubiegłoroczny Wimbledon. Spadki Pliskovej i Jabeur, która przed rokiem dotarła do ćwierćfinału imprezy, są właśnie konsekwencją wykreślenia ubiegłorocznych zdobyczy.

Tegoroczna edycja nie liczyła się do rankingu, co okazało się dodatkowym ciosem w pozycję Tunezyjki (z drugiego miejsca spadła na piąte). Taką decyzję podjęły władze WTA i ATP w odpowiedzi na wykluczenie z prestiżowej imprezy w Londynie tenisistek i tenisistów z Rosji oraz Białorusi.

Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu Jelena Rybakina z Kazachstanu pozostała na 23. miejscu, a gdyby przyznawano punkty za turniej - byłaby w pierwszej dziesiątce.

Z kolei Emma Raducanu, choć dotarła tylko do drugiej rundy, może cieszyć się z debiutu w ścisłej czołówce najlepszych tenisistek.

Iga Świątek niezagrożoną liderką

Na braku punktów za Wimbledon 2022 niewiele ucierpiała Świątek - Polka odpadła w zakończonym w niedzielę turnieju już w 3. rundzie, po porażce z Francuzką Alize Cornet.

Świątek nie ma jednak powodów do obaw o szybką detronizację. Na szczycie rankingu pozostaje od 4 kwietnia, a nad drugą obecnie w zestawieniu Estonką Anett Kontaveit ma ponad 4 tys. punktów przewagi.

Pozostałe dwie Polki w pierwszej setce rankingu WTA nieznacznie zmieniły swoje pozycje. Magda Linette spadła z 65. na 69., a Magdalena Fręch awansowała o sześć lokat i jest obecnie 86.

W drugiej setce listy WTA są dwie Biało-Czerwone - Katarzyna Kawa, sklasyfikowana na 134. miejscu oraz Maja Chwalińska, zajmująca 171. lokatę.

Źródło: PAP/EPA Iga Świątek

Ranking WTA Tour - stan na 11 lipca:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 8336 pkt

2. (3) Anett Kontaveit (Estonia) 4326

3. (5) Maria Sakkari (Grecja) 4190

4. (4) Paula Badosa (Hiszpania) 4030

5. (2) Ons Jabeur (Tunezja) 4010

6. (6) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3267

7. (8) Danielle Collins (USA) 3131

8. (9) Jessica Pegula (USA) 3087

9. (10) Garbine Muguruza (Hiszpania) 2886

10. (11) Emma Raducanu (Wlk. Brytania) 2717

...

69. (65) Magda Linette (Polska) 856

86. (92) Magdalena Fręch (Polska) 745

134. (132) Katarzyna Kawa (Polska) 479

171. (170) Maja Chwalińska (Polska) 376