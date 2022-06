Świątek potwierdziła. Odpuszcza Berlin i przeprasza

Zawody w Berlinie odbędą się w dniach 13-19 czerwca.

Informację o nieobecności Świątek przekazała agencja DPA, powołując się na organizatorów turnieju. Oficjalnym powodem absencji, co potwierdziła również w piątek Polka, ma być kontuzja barku.

"Z powodu nawracającego dyskomfortu, który odczuwam w ramieniu, niestety muszę wycofać się turnieju w Berlinie. Przepraszam, że nie będę mogła tam zagrać. Skoncentruję się na regeneracji i odpoczynku, aby być gotowa na Wimbledon" - poinformowała w mediach społecznościowych.

Due to a recurrent discomfort I am feeling in my shoulder, unfortunately I need to withdraw from the bett1open in Berlin. I'm sorry I will not be able to play there. I will focus on recovery and rest in order to be ready for Wimbledon. — Iga Świątek (@iga_swiatek) June 10, 2022

Świątek w stolicy Niemiec miała rozpocząć przygotowania do kolejnego wielkoszlemowego wyzwania - Wimbledonu, który zostanie rozegrany na przełomie czerwca i lipca. Po odpuszczeniu Berlina będzie miała więcej czasu na regenerację.

Odpoczynek w jej sytuacji jest jak najbardziej wskazany. Polka jeszcze w trakcie turnieju Rolanda Garrosa podkreślała, że ma za sobą znacznie więcej spotkań niż w tej samej fazie ubiegłorocznych rozgrywek i czuje zmęczenie.

Świątek wygrała sześć turniejów z rzędu, odniosła 35 kolejnych zwycięstw, a ostatniej porażki doznała w połowie lutego. Rozsądne planowanie jej następnych startów jest konieczne, by uniknąć przemęczenia i ewentualnych kontuzji.

Bez przetarcia przed Wimbledonem

Wimbledon (27 czerwca - 10 lipca) będzie prawdopodobnie jej pierwszym startem na trawie w tym sezonie.

- Dosłownie na dniach będziemy podejmować decyzję. Trawa jest dość specyficzną nawierzchnią i warto byłoby przed Wimbledonem zagrać kilka meczów. Jednak z drugiej strony ten mój ostatni miesiąc był tak intensywny, że dobrze byłoby też odpocząć. Przez kolejne kilka dni nie będę nawet dotykała rakiety, co jest dla mnie nowością i odpocznę – mówiła niedawno Świątek na konferencji prasowej w Lublinie, tuż po powrocie z Francji.