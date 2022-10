"Decyzja trudna, ale spodziewana". Kapitan reprezentacji o absencji Świątek

Iga Świątek wygrała US Open

Iga Świątek wygrała US Open

Droga do zwycięstwa była trudna, dlatego jest z siebie dumna, że presję wytrzymała i mogła wznieść w górę puchar za triumf w US Open. Iga Świątek wygrała swój trzeci wielkoszlemowy turniej - pierwszy na twardych kortach. Dziękowała swojemu zespołowi, chwaliła swoją rywalkę Ons Jabeur. Pokonała ją w dwóch setach. Znawcy tenisa zachwycają się 21-latką. Chwalą jej dojrzałość i zastanawiają się, czy to nie początek jej długiej tenisowej dominacji.

