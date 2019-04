Szczęście Świątek. W Lugano bez kwalifikacji

Świątek nie udało się przejść kwalifikacji w Indian Wells i Miami. Do kolejnych miała podejść w turnieju w Lugano, który jest ostatnią szansą, aby dostać się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa na bazie rankingu. By tak się stało, musi się zbliżyć do pierwszej setki najlepszych tenisistek na świecie - aktualnie zajmuje 118. miejsce. Będzie miała ułatwione zadanie, bo od razu zagra w turnieju głównym. W ostatniej chwili z Lugano wypadły Kirsten Flipkens i Kristina Mladenović.

Pierwszą przeciwniczkę w Szwajcarii Świątek pozna w niedzielę. Wówczas odbędzie się losowanie głównej drabinki turnieju Samsung Open 2019. Natomiast w sobotę rozlosowano dwustopniowe eliminacje. Wystąpi w nich Magdalena Fręch. Łodzianka jest rozstawiona z numerem 11, a jej pierwszą rywalką będzie Włoszka Deborah Chiesa. W przypadku zwycięstwa w decydującej fazie rywalką Polki będzie Gruzinka Jekaterina Gorgodze lub Włoszka Martina di Giuseppe.

Potem Praga

Po zmaganiach w Lugano Świątek weźmie udział w turnieju WTA International w Pradze, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja. Następnie czeka ją wyjazd na kwalifikacje do turnieju w Madrycie - takie plany przedstawiła prowadząca jej karierę fundacja Warsaw Sports Group.