Świątek poznała drugi wynik testu. "Ciężko wciąż powiedzieć, co będzie dalej"

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu po awansie Igi Świątek do finału Roland Garros. Polka w półfinale pokonała Nadię Podoroską 6:2, 6:1. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po awansie do finału Roland Garros. W półfinale Polka pokonała Nadię Podoroską 6:2, 6:1. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Początek pierwszego seta finału to ogromne wahania w grze Novaka Djokovicia. Raz Serb popisywał się świetnymi zagraniami, by po chwilę popełnić szkolny błąd. To skończyło się przegrywaniem 0:3 i dwukrotną stratą swojego podania.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu w studiu Cube po finale rywalizacji singlistów w Roland Garros 2020. Triumfatorem turnieju został Rafa Nadal, który pokonał Novaka Djokovicia 6:0, 6:2, 7:5. To już 13. triumf Hiszpana w Roland Garros.

Zrobiła to! Iga Świątek mistrzynią French Open. W finale pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1, na koniec miała łzy w oczach. Tak się przechodzi do historii polskiego i światowego tenisa. Oto królowa Paryża, najmłodsza od triumfu Moniki Seles w 1992 roku.

- Jestem kobietą, więc nigdy nie uda mi się to, co potrafi Rafa Nadal. On był dla mnie inspiracją - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po finale Roland Garros. Polka została triumfatorką turnieju, pokonując w ostatnim meczu Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Od pierwszej rundy do finału. Zobacz drogę Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020.

Fatalne tie-breaki i bolesna porażka. Hurkacz nie zagra z Djokoviciem Miał być mecz z... czytaj dalej » Świątek 10 października wygrała turniej French Open. To pierwszy w historii polskiego tenisa tytuł wielkoszlemowy w singlu. W ostatni piątek 19-letnia zawodniczka i jej ojciec Tomasz odebrali w związku z tym odznaczenia państwowe. Dzień później poinformowano, że wręczający im je prezydent Andrzej Duda miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Tenisistka i jej rodzic poddali się samoizolacji, czekając na wyniki badań. Mają za sobą dwa testy, oba dały rezultat negatywny.

Pojawił się inny problem

Wynik drugiego z nich otrzymali w czwartek, a brak zakażenia potwierdził trener Piotr Sierzputowski. Zaznaczył jednak, że fakt, iż jego podopieczna jest zdrowa nie rozwiązuje wszystkich problemów.

- Mimo negatywnych wyników testów na obecność koronawirusa u Igi ciężko mi wciąż powiedzieć, co będzie dalej, bo sytuacja zmienia się właściwie z godziny na godzinę. Musimy sobie to powoli ustalić - zastrzegł.

W pierwotnych planach sprzed kilku dni pojawiały się testy w Austrii oraz późniejsze treningi w Nicei i Dubaju. Teraz wszystko stanęło pod znakiem zapytania.

- Bardzo chciałbym zrobić testy w Austrii, ale musimy być bardzo elastyczni i dopasować się do sytuacji - powiedział Sierzputowski. - Wszystko zależy od tego, co wydarzy się u nas w kraju. Jeśli będziemy mieli jak trenować, to raczej zostaniemy. W związku z obecną sytuacją zdrowotną wiele państw się zamyka, więc nie chcemy gdzieś daleko wyjeżdżać. Początkowo mieliśmy pomysł na Niceę, ale we Francji wprowadzony zostanie od jutra drugi lockdown. W celach biznesowych pewnie się da tam polecieć, ale na pewno będzie to trudne organizacyjnie i pewnie pojawi się sporo ograniczeń na miejscu. Mija się to nam całkowicie z celem. Tak samo jest z Dubajem, gdzie mieliśmy lecieć trochę później, bardziej przed Australian Open. Ciężko teraz cokolwiek przewidzieć. Nie podjęliśmy żadnej konkretnej decyzji. Musimy to jeszcze przegadać i ustalić to tak, by było bezpiecznie - podkreślił szkoleniowiec 17. rakiety świata.

Źródło: GettyImages Iga Świątek niebawem rozpocznie przygotowania do nowego sezonu

Niepewna sytuacja w wielu krajach

Wstrząsające wyznanie byłej tenisistki. "Ten napad musiał być zaplanowany" Anna Czakwetadze,... czytaj dalej » Jak dodał szkoleniowiec, w przypadku opcji trenowania w kraju team Świątek szuka najlepszego wariantu i ma już zarezerwowane pewne opcje. Obawia się on jednak, że obostrzenia w Polsce również zostaną ponownie zaostrzone.

- Czekamy, co się będzie działo. Dziś poinformowano o 20 tysiącach nowych przypadków zakażenia. Boję się tego, że zamknięte zostaną wszystkie kluby tenisowe, a prywatne korty to nie jest w większości przypadków ta nawierzchnia, której potrzebujemy. Na ten moment potrzebujemy kortu twardego i w hali - to jest bardzo trudne do zorganizowania. Dlatego będziemy jeszcze myśleć. Może rzeczywiście zdecydować się na wylot do Dubaju, nawet jeśli trzeba będzie przejść tam kwarantannę. Nie będziemy płakać, jeśli nas zamkną w hotelu, bo będziemy mogli trenować, gdyż tam wszystko jest na miejscu - analizował.

Sierzputowski przyznał, że największą trudnością dla niego i jego podopiecznej - poza samym koronawirusem - jest niepewność co do dalszych planów rządów poszczególnych krajów.

Źródło: Getty Images Iga Świątek przebojem wdarła się na tenisowy szczyt

"Halowe dyscypliny powinny być dozwolone"

Zwrócił uwagę, że ze względu na specyfikę tenisa korty raczej nie są wylęgarnią zakażeń COVID-19.

- Rozumiem jednak, że nie jest to czas na rozdzielanie, które sporty są pod tym kątem bardziej lub mniej ryzykowne. Zamyka się więc całość. Mam na myśli halowe dyscypliny, bo w przypadku tych uprawianych na zewnątrz i nie w grupach, to uważam, że powinny być dozwolone. Przy tej pogodzie jednak na zewnątrz już nie potrenujemy - skwitował.

W związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, to Świątek i jej sztab szkoleniowy muszą być gotowi na to, iż w krótkim czasie okaże się, że czeka ich wyjazd. To nie stanowi problemu dla Sierzputowskiego.

- Wróciłem niedawno z urlopu i moja walizka jest nierozpakowana. Wystarczy dorzucić kilka rzeczy i będę gotowy. Osoby ze środowiska tenisowego i innych sportów, w których przemieszcza się z tygodnia na tydzień, są na to przygotowane. Pakowanie mamy opracowane do perfekcji - zapewnił.