Iga Świątek skrytykowała przepisy US Open

US Open to jedyny wielkoszlemowy turniej w kalendarzu podczas którego zgodnie z przepisami panie muszą grać innymi, lżejszymi piłkami niż panowie. Praktyka ta stosowana jest także w amerykańskich i kanadyjskich imprezach niższej rangi, tych poprzedzających zmagania w Nowym Jorku.

"Okropne" piłki

Świątek odważyła się podjąć temat podczas konferencji prasowej po swoim środowym meczu w Cincinnati. Lżejsze piłki mogą stanowić problem dla tenisistek, które - tak jak Polka - stawiają na mocne uderzenia.

- Bardzo trudno je kontrolować. Są okropne, szczególnie po trzech meczach naprawdę mocnej gry, stają się coraz lżejsze. Dochodzi do tego, że nie można zaserwować z prędkością 170 km/h , bo wtedy mogą latać jak szalone - tłumaczy Świątek.

- Piętnaście lat temu kobiety zmagały się z kontuzjami łokci, bo piłki były cięższe. Wprowadzono więc zmianę. Tyle że teraz pod względem fizycznym jesteśmy bardzo dobrze przygotowane i wątpię, aby wciąż dochodziło do urazów - uważa.

Była liderka też miała kłopot?

Świątek zwraca uwagę, że zbyt lekkie piłki to nie jej wymysł, a na problem zwróciły uwagę też inne zawodniczki. I to dużo wcześniej niż w tym sezonie. Zgłosiły się nawet z prośbą o interwencję do Steve'a Simona stojącego na czele organizacji WTA.

- Wiem, że narzeka wiele zawodniczek, z czego wiele jest w czołowej dziesiątce rankingu. Z Paulą Badosą dyskutowałyśmy o tym przed rokiem ze Stevem. Chciałyśmy grać takimi samymi piłkami jak panowie. Uważam, że to nie problem, przecież są tej samej firmy. Może powinnyśmy naciskać mocniej. Odpuściłam, bo wybuchła wojna i skupiałam się na czymś innym - wspomina.

Jak przypomniała Świątek, kwestia piłek w US Open to temat, który był poruszany w przeszłości także przez obóz byłej liderki rankingu, Ashleigh Barty. Co ciekawe, utytułowana Australijka nigdy w karierze nie dotarła w Nowym Jorku dalej niż do czwartej rundy.