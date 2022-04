Iga Świątek królową Miami. Popis w finale, ma kolejny tytuł

Iga Świątek pokonała w środę Czeszkę Petrę Kvitovą w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Miami. Tym samym Polka awansowała do półfinału zawodów. To już piętnasta wygrana Świątek z rzędu.

IGA ŚWIĄTEK - NAOMI OSAKA. RELACJA

Była liderka rankingu tenisistek vs. przyszła królowa. Najlepszy serwis kontra najlepszy return turnieju.

Iga i Naomi to też dobre znajome. Sporo rozmawiają, żartują, były też uśmiechy i uprzejmości już na korcie, ale w sobotę to nie miało znaczenia.

- Gdy wychodzimy, sympatie odkładamy na bok - zapewniła przed meczem Polka.

Kapitalny sezon Igi Świątek

Dla niej gra warta była świeczki. Zwycięstwo gwarantowało jej 1000 punktów do rankingu i 1,23 mln dolarów na bankowe konto. Co z tego, że Iga od poniedziałku i tak będzie liderką list WTA. Ona jest nienasycona, na fali.

Do soboty wygrała 16 meczów z rzędu. Rządziła w turniejach w Dausze i Indian Wells, śrubując bilans do niespotykanego w tym sezonie dla innych zawodniczek 25 zwycięstw – 3 porażek. A wszystko to w wieku 20 lat.

Po drugiej stronie siatki Osaka, na niej premia ani punktowa, ani finansowa nie mogła zrobić wrażenia. Japonka, swego czasu lidera rankingu WTA i cały czas najbogatsza sportsmenka świata, rozgrywała właśnie 11. finał. Ona próbuje wrócić na szczyt. Depresja, opuszczona spora część poprzedniego sezonu. Ona walczy z przeciwnościami. Przed nią jeszcze długa droga, do Miami przystąpiła jako 77. rakieta świata.

Źródło: Getty Images Naomi Osaka grała z Igą Świątek w 2019 roku

Wielki finał.

Przed spotkaniem na Florydzie widziały się na korcie raz. 2,5 roku temu w Toronto wygrała Osaka.

Źródło: Getty Images Hard Rock Stadium, arena sobotniego finału, w pełnej krasie

Ekscytujący początek

Rewanż rozpoczął się od długiego gema, bardzo długiego. Japonka posyłała precyzyjne bomby, były cztery asy serwisowe, ale Świątek dzielnie się broniła. Równowaga (aż siedem!), przewaga raz jednej, raz drugiej. Gem otwarcia się przedłużał. Żadna z tenisistek nie chciała dać łatwo za wygraną. W końcu, po 11 minutach (!), Osaka dopięła swego. Obroniła podanie. Ależ otwarcie.

Iga odpowiedziała pięknym za nadobne. Swój gem serwisowy, trwający znacznie krócej, zakończyła asem. 1:1.

Koncert obu tenisistek trwał w najlepsze. Za chwilę to Japonka doszła do głosu, nie tracąc w kolejnym gemie ani jednej piłki. Po drodze był oczywiście as serwisowy i efektowna kontra bekhendem. 2:1 dla Osaki. Ona nie zamierzała tanio sprzedać skóry. Jak to ma być egzamin dla Polki, to ten z poprzeczką zawieszoną najwyżej jak się da.

Poszukiwanie pierwszego przełamania w meczu dalej trwało, bo i Świątek wie, jak wykorzystywać swoje podanie. Raz bekhend, drugi raz na koniec i 2:2.

Źródło: PAP/EPA Naomi Osaka

Świątek dopięła swego, uciekła Osace

W końcu, udało się. Serwis Osaki przestał działać w piątym gemie. Polka zwinnie przemieszczająca się na nogach zakończyła go szybko i miło dla oka. Aż podniosła rękę. Odetchnęła. Miała niezłą zaliczkę, także przewagę psychiczną. Japonka była pod ścianą.

Osaka zaczęła rozglądać się, jakby szukała pomocy u członków swojego sztabu, jakąś wskazówkę. Nic z tego. Świątek atomowym forhendem podwyższyła prowadzenie. 4:2.

Iga się rozpędzała, nabrała wiatru w żagle, Naomi inaczej - była coraz bardziej nerwowa, częściej się myliła. Przy swoim serwisie znów musiała grać na równowagi i przewagi. Zdenerwowana Japonka po kolejnej nieudanym zagraniu aż uderzała rakietą o ziemię. Nie szło jej, ale się obroniła. As, as i odetchnęła. 4:3 dla Polki.

Świątek pogubiła się przy swoim podaniu. Straciła dwie pierwsze piłki, ale się wykaraskała. Zdobyła cztery punkty z rzędu. Ona pędziła dalej. 5:3.

Osaka obroniła swój serwis. Co z tego. To za moment miał być gem prawdy. To Iga miała wszystko w swoich rękach i zrobiła to! Rywalka pomogła, bo myliła się raz po raz. Set dla Świątek po 53 minutach. 6:4. Jej 19. set wygrany z rzędu. Polka, która od poniedziałku będzie numer jeden światowego tenisa. Dałby ktoś wiarę pół roku czy rok temu?

Źródło: Getty Images Iga Świątek

Tarapaty Osaki, popis Świątek

Japonka już na początku kolejnego, i to przy swoim podaniu, znalazła się w tarapatach. Błąd za błędem i musiała bronić się przed break pointem. Nie udało się.

Iga była szybsza, pewniejsza siebie, grała jak w transie. Naomi poza potężnym serwisem nie miała nic do zaoferowania. Świątek wygrała swoje podanie, znów przełamała serwis Osakę. 3:0. Popis Polki w Miami trwał w najlepsze.

Tego nie można było przegrać. Ona była mocna, za mocna dla zrezygnowanej rywalki. Gdy Osaka przestrzeliła swój forhend, nerwowo się uśmiechała. Ona wiedziała, że zwycięstwo jej ucieka.

4:0, 5:0 i za moment kropka nad "i" przy podaniu Japonki. 6:4, 6:0 w całym meczu. Iga Świątek triumfatorką Miami Open.

IGA ŚWIĄTEK - NAOMI OSAKA 6:4, 6:0