Ten uśmiech mówi wszystko. Emocjonalna radość Świątek w Miami

Decydująca potyczka na Florydzie tylko w pierwszym secie wyglądała na wyrównaną. Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała go 6:4, a w kolejnej odsłonie nie pozostawiła złudzeń Japonce, zwyciężając 6:0. Wszystkie tytuły Igi Świątek. Niesamowita seria Iga Świątek... czytaj dalej »

Przysiadła z wrażenia

Mecz zakończył się nieudanym returnem Osaki, która w drugiej części spotkania była tylko tłem dla raszynianki.

Świątek po wywalczeniu ostatniego punktu nie uniosła pięści w triumfalnym geście, jak zwykła to robić.

Momentalnie odrzuciła rakietę i aż przysiadła z wrażenia. Po chwili na jej twarzy pojawił się wielki, promienny uśmiech. W pełni oddał wszystkie emocje, które czuła sama zawodniczka, ale i wszyscy jej kibice.

Niedowierzanie, duma, satysfakcja - Świątek swoimi tegorocznymi występami przebiła i tak ogromne oczekiwania. Jeszcze żadna tenisistka na świecie w tak młodym wieku nie triumfowała w jednym roku w Indian Wells i Miami Open.



A third WTA 1000 title in a row



@iga_swiatek becomes the youngest player EVER to win the #MiamiOpen and Indian Wells in the same year! pic.twitter.com/B3PJOtsWfx — wta (@WTA) April 2, 2022





Gdy Polka opanowała w sobotę pierwsze emocje po zwycięstwie, od razu podbiegła do siatki, by podziękować Osace za pojedynek.

Świątek wygrała 17 ostatnich meczów, jest niepokonana od połowy lutego. Z jej tegorocznym bilansem 26-3 nie może się równać żadna zawodniczka w tym sezonie. Polka w poniedziałek zasłużenie znajdzie się na czele światowego rankingu.