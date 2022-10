Czwarta w historii. Świątek wśród legend

Dla Świątek to już 30. tydzień z rzędu na pierwszej pozycji rankingu WTA. Raszynianka została tym samym dopiero czwartą zawodniczką w historii, która w debiucie w roli liderki była nią nieprzerwanie przez co najmniej 30 tygodni. Dołączyła dzięki temu do prawdziwych legend dyscypliny - Niemki Steffi Graf (186), Szwajcarki Martiny Hingis (80) oraz Amerykanki Sereny Williams (57).



@iga_swiatek kicks off her 30th straight week at No. 1 today!



Swiatek is just the 4th woman in WTA rankings history to spend 30 or more consecutive weeks at No. 1 in their very first stint at No. 1, after Steffi Graf, Martina Hingis and Serena Williams. — TENNIS (@Tennis) October 24, 2022





Zmiany w dziesiątce, awanse Linette oraz Fręch

W czołowej dziesiątce poniedziałkowego zestawienia doszło do kilku zmian. Największy awans zanotowała Francuzka Caroline Garcia (z dziesiątego na szóste miejsce), a największy spadek - o trzy pozycje - zaliczyła Białorusinka Aryna Sabalenka (z czwartej na siódmą lokatę).

Dzięki wygranej w Guadalajarze na podium awansowała z kolei Jessica Pegula, która tydzień wcześniej zajmowała piąte miejsce.

W czołowej setce rankingu - oprócz Świątek - znajdują się dwie inne Polki. Magda Linette przesunęła się z 57. na 55., a Magdalena Fręch ze 128. na 118. pozycję.

Źródło: Getty Images Magda Linette to druga najwyżej notowana Polka w rankingu WTA

Turniej WTA Finals kończy sezon

Do zakończenia sezonu pozostał już tylko jeden turniej, czyli WTA Finals, w którym zagra osiem najlepszych zawodniczek w 2022 roku. W Fort Worth wystąpią: Świątek, Jabeur, Pegula, Coco Gauff, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Sabalenka oraz Daria Kasatkina. Hurkacz bez zmian w rankingu ATP, za to Majchrzak znacząco awansował Hubert Hurkacz... czytaj dalej »

W Stanach Zjednoczonych zabraknie finalistek ubiegłorocznej edycji. Triumfatorka z 2021 roku Hiszpanka Garbine Muguruza uplasowała się bowiem na 49., a jej rywalka w finale Estonka Anett Kontaveit na 16. lokacie w rankingu.

Impreza w Teksasie odbędzie się w dniach 31 października - 7 listopada.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 24 października:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 10335 pkt

2. (2) Ons Jabeur (Tunezja) 4555

3. (5) Jessica Pegula (USA) 4316

4. (7) Cori Gauff (USA) 3271

5. (6) Maria Sakkari (Grecja) 3121

6. (10) Caroline Garcia (Francja) 3000

7. (4) Aryna Sabalenka (Białoruś) 2970

8. (11) Daria Kasatkina (Rosja) 2935

9. (12) Weronika Kudermietowa (Rosja) 2795

10. (9) Simona Halep (Rumunia) 2661

...

55. (57) Magda Linette (Polska) 965

118. (128) Magdalena Fręch (Polska) 530

154. (156) Maja Chwalińska (Polska) 407

174. (178) Katarzyna Kawa (Polska) 371

260. (257) Weronika Falkowska (Polska) 239