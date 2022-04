Iga Świątek ciepło powitana na meczu NBA

Iga Świątek zdradziła plany na najbliższe dni. "Jestem podekscytowana" Iga Świątek, nowa... czytaj dalej » Ostatnie tygodnie w wykonaniu 20-latki z Raszyna były niezwykle wyczerpujące. W Dausze, Indian Wells i Miami rozegrała w grze pojedynczej wszystkie możliwe mecz. Każdą z trzech imprez rangi WTA 1000 zakończyła zwycięstwem i po rezygnacji z dalszych występów na korcie Ashleigh Barty została pierwszą polską liderką kobiecego rankingu.

Przed sezonem na kortach ziemnych Świątek musi wypocząć i zregenerować swój organizm. Z powodu "niegroźnego urazu ręki" wycofała się z imprezy w Charleston. To z kolei sprawiło, że miała więcej czasu dla siebie w Miami, na Florydzie, miejscu zdecydowanie przyjemniejszym do ładowania baterii o tej porze roku niż Europa.

Iga Świątek ne meczu Miami Heat – Charlotte Hornets

We wtorek polska rakieta numer jeden pojawiła się w FTX Arena na meczu Miami Heat – Charlotte Hornets. Jej obecność na trybunach nie pozostała niezauważona. Gdy twarz liderki rankingu WTA pojawiła się na telebimie, kibice zareagowali owacjami, ciepło witając triumfatorkę zakończonego w niedzielę Miami Open.



Your world number one Iga Swiatek



at a Basketball game



Let’s go champ thank you @iga_swiatekpic.twitter.com/fGDExOwpJQ — Bea Contreras (@beaalejandra) April 6, 2022





Przed meczem Świątek i towarzysząca jej Daria Abramowicz spotkały się z Jimmym Butlerem, wielką gwiazdą miejscowej drużyny. Niewykluczone, że Polki przyniosły szczęście Heat. Gospodarze wygrali mecz 144:115 i umocnili się na prowadzeniu we Wschodniej Konferencji.

Źródło: Getty Images Iga Świątek i Jimmy Butler spotkali się przez meczem NBA

Dla Świątek nie była to pierwsza wizyta na meczu NBA. Jesienią 2021 roku, przed Finałami WTA, pojawiła się na spotkaniu Los Angeles Lakers z Phoenix Suns.