Świątek czuła presję. Zdaje sobie sprawę, że "zawaliła temat"

Triumfatorka Wimbledonu za mocna. Świątek za burtą Australian Open Iga Świątek nie... czytaj dalej » Świątek po niedzielnym pojedynku przyznała, że od dwóch tygodni narastała w niej negatywna presja, która sprawiała, że na mecze wychodziła nie, aby je wygrać, ale żeby nie przegrać.

- Dziś czułam, że nie mogę już więcej z siebie dać. Nie byłam w stanie walczyć jeszcze bardziej, zmusić się do jeszcze większego wysiłku. Myślę, że to kwestia nastawienia, podejścia do gry. Chyba zrobiłam w tym względzie krok w tył. Czułam presję, za bardzo chciałam. Muszę się trochę bardziej wyluzować. Tyle. Muszę się w najbliższych tygodniach skupić na tym, żeby znowu chcieć wygrywać, a nie tylko nie chcieć przegrać - powiedziała dziennikarzom.

W poprzednim sezonie Świątek zanotowała serię 37 zwycięskich meczów, wygrywając m.in. wielkoszlemowy Roland Garros. Passa ta zakończyła się w trzeciej rundzie Wimbledonu, ale później Polka odbudowała się i triumfowała w US Open.

Iga Świątek nie wyzbyła się presji

W Melbourne, w przeciwieństwie do ubiegłorocznych występów w Stanach Zjednoczonych, zbyt wiele energii poświęciła na zamartwianie się.

- Przed US Open byłam w stanie wyzbyć się presji, ponieważ grałam bardzo źle w Toronto i Cincinnati, a to pomogło mi się zresetować i turniej w Nowym Jorku rozpoczęłam na luzie, nie oczekując od siebie zbyt wiele. Tutaj było inaczej, więc w ogóle nie da się połączyć i porównać tego z US Open – przyznała.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek o rywalkach w Australian Open 2023

W spotkaniu z Rybakiną Świątek w obu setach prowadziła 3:2, ale w końcówkach każdego z nich nie miała wiele do powiedzenia.

- Brakowało mi pierwszego serwisu i tego, by wywrzeć nim na Jelenie presję. Mój drugi serwis był solidny, ale ona czasami wchodziła na te piłki i returnem zdobywała punkty za darmo. Myślę, że ona była dzisiaj solidniejszą zawodniczką. Ja czułam się, jakbym jechała na ręcznym hamulcu. Na pewno popracuję nad tym i mój kolejny mecz będzie wyglądał inaczej. (…) Dzisiaj zawaliłam temat. Nie było we mnie tyle energii i walki, by przeciwstawić się Jelenie – oceniła.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek o przyczynach porażki z Rybakiną w 4. rundzie Australian Open

Decydują "rzeczy nieuchwytne"

Podczas konferencji prasowej padło także pytanie o to, nad czym Świątek może popracować, aby mieć plan B na korcie. - Nie wydaje mi się, żeby w takich meczach (jak z Rybakiną – red.) wygrywały umiejętności tenisowe albo technika. Myślę, że bardziej to, żeby utrzymać impet, dlatego mam wrażenie, że przeważają takie rzeczy nieuchwytne. Raczej popracuję nad tym, żeby w tych najważniejszych momentach dać z siebie więcej i przed turniejem mieć spokojniejszy czas – odpowiedziała tenisistka.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

- Oczekiwania? Nie mam na to wpływu. Zdaję sobie sprawę, że tenis, generalnie sport, to rozrywka, więc jeśli kibice oczekują, to oznacza, że są też zaangażowani. Chociaż wiadomo, że fajnie byłoby, gdyby oczekiwania były realistyczne. Jeśli chodzi o wewnętrzne oczekiwania, wiele razy potrafiłam się resetować i znaleźć inną perspektywę. Inaczej spojrzeć na swoją grę, czasami mniej emocjonalnie. Dzięki temu miałam spokojniejszy czas, mogłam skupić się na trenowaniu. Cały czas pracuję nad tym, żeby obniżyć własne oczekiwania – podsumowała.