Świątek wyżej w rankingu. Liderką wciąż Osaka

20.01 | W 1. rundzie Australian Open w grze mieszanej Iga Świątek i Łukasz Kubot pokonali parę finalistów US Open 2018 Alicję Rosolską i Nikolę Mekticia 6:1, 2:6, 10-5. Wielkoszlemowy turniej w Melbourne na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek w najnowszym rankingu WTA awansowała do pierwszej setki i od razu stała się najlepszą polską zawodniczką.

Druga na liście jest czeska tenisistka Karolina Pliskova, na podium znajduje się jeszcze Rumunka Simona Halep.



Trzecia najwyżej notowana Polka to Magdalena Fręch, która ze 165. pozycji przesunęła się na 162.

Linette w Paryżu zmierzy się z Paquet

W rozpoczynającym się w niedzielę turnieju wielkoszlemowym French Open w Paryżu pierwszą rywalką Linette będzie zawodniczka gospodarzy Chloe Paquet, która awansowała w rankingu aż o 57 miejsc - z 223 na 166. To efekt awansu do półfinału turnieju w Strasburgu, gdzie przegrała ze swoją rodaczką Caroline Garcią 3:6, 4:6.



W zestawieniu "Race to Shenzen", które wyłoni osiem uczestniczek imprezy finałowej WTA w listopadzie, prowadzi Kvitova, przed Pliskovą i Osaką.

Świątek jest 66., Linette - 100.

Źródło: Newspix Naomi Osaka pierwszą rakietą świata



Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 26 maja:



1. (1) Naomi Osaka (Japonia) 6486 pkt

2. (2) Karolina Pliskova (Czechy) 5685

3. (3) Simona Halep (Rumunia) 5533

4. (4) Kiki Bertens (Holandia) 5405

5. (5) Angelique Kerber (Niemcy) 5095

6. (6) Petra Kvitova (Czechy) 5055

7. (7) Sloane Stephens (USA) 4552

8. (8) Ashleigh Barty (Australia) 4420

9. (9) Jelina Switolina (Ukraina) 3967

10. (10) Serena Williams (USA) 3521

...

87. (86) Magda Linette (Polska) 695

104. (106) Iga Świątek (Polska) 613

162. (165) Magdalena Fręch (Polska) 362

187. (192) Katarzyna Kawa (Polska) 301

273. (279) Urszula Radwańska (Polska) 196

310. (297) Katarzyna Piter (Polska) 149

334. (331) Maja Chwalińska (Polska) 133



Czołówka rankingu "Race to Shenzen":



1. Petra Kvitova (Czechy) 3535 pkt

2. Karolina Pliskova (Czechy) 3281

3. Naomi Osaka (Japonia) 2971

4. Kiki Bertens (Holandia) 2721

5. Belinda Bencic (Szwajcaria) 2299

6. Ashleigh Barty (Australia) 2185

7. Simona Halep (Rumunia) 1907

8. Bianca Andreescu (Kanada) 1767

9. Angelique Kerber (Niemcy) 1630

10. Jelina Switolina (Ukraina) 1387

...

66. Iga Świątek (Polska) 420

100. Magda Linette (Polska) 299