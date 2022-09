Zaskakująca decyzja władz WTA. Świątek może przegapić występy w reprezentacji Polski

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Znakomicie spisująca się w tym roku raszynianka ma już zapewniony udział w WTA Finals, w którym rywalizować będzie osiem czołowych tenisistek. Ewentualny sukces w tych zawodach może jednak pokrzyżować plany reprezentacyjne Polki. Impreza wieńcząca tegoroczną rywalizację w cyklu WTA Tour odbędzie się w Teksasie w dniach 31 października-7 listopada. Z kolei Billie Jean King Cup z udziałem m.in. polskiej kadry zaplanowany jest w terminie 8-13 listopada.

Brak odpowiedniej współpracy

Polskie tenisistki po raz pierwszy w historii zagrają w gronie 12 najlepszych zespołów świata BJKC. Ich grupowymi rywalkami będą Czeszki i Amerykanki. Biało-Czerwone wywalczyły awans, pokonując w kwietniu w Radomskim Centrum Sportu ekipę Rumunii 4:0. Dwa punkty w singlu zdobyła wówczas Świątek, zwycięstwo odniosła także Magda Linette, a końcowy wynik ustaliły w deblu Magdalena Fręch z Alicją Rosolską.

W głównej fazie turnieju Polska może jednak zostać bez swojej liderki z powodu bardzo napiętego terminarza. Powstałe zamieszanie wynika z faktu, iż Billie Jean King Cup organizowany jest przez Międzynarodową Federację Tenisową, a WTA Finals - przez władze kobiecego touru. Wyraźnie zabrakło tu porozumienia, gdyż przeprowadzenie takich imprez tuż po sobie na dwóch różnych kontynentach musi doprowadzić do problemów.

Do całej sprawy krytycznie w mediach społecznościowych odniósł się kapitan polskiej reprezentacji Dawid Celt.

"Tylko jeden dzień przerwy między WTA Finals i Billie Jean King Cup. Jaki to ma sens? Czy istnieje jakakolwiek współpraca pomiędzy WTA i BJKC?" - zapytał na Twitterze.

Wtorkowa decyzja WTA bez wątpienia skomplikuje ustalenie kadr na Billie Jean King Cup i problem ten nie dotyczy tylko Polski.



Grupy finałowego turnieju Billie Jean King Cup 2022:

Grupa A: Szwajcaria, Kanada, Włochy

Grupa B: Australia, Słowacja, Belgia

Grupa C: Hiszpania, Kazachstan, Wielka Brytania

Grupa D: Czechy, USA, Polska