Pierwszy trener Świątek: była zadziorą, trudno było mi oglądać, jak płakała

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Światek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do ćwierćfinału US Open

Świątek awansowała do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open.

Świątek po awansie do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open.

Świątek awansowała do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed wyjściem do finału w US Open.

Wyjście Igi Świątek na kort do finału US Open

Jabeur doprowadziła do remisu w 8. gemie 2. seta finału US Open

Świątek wróciła z Nowego Jorku z trzecim wielkoszlemowym zwycięstwem, które warte było 2,6 mln dolarów (kwota brutto). 21-letnia tenisistka, która od kwietnia rządzi w rankingu WTA, jeszcze bardziej umocniła się na prowadzeniu. Ma obecnie 10365 punktów, ponad dwa razy więcej od wiceliderki Tunezyjki Ons Jabeur, którą pokonała w finale US Open.

Przewaga, choć gigantyczna, dziwić nie może. Świątek wcześniej wygrała sześć turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros (powtórzyła osiągnięcie z roku 2020). Rywalki w trwającym roku ogrywa lawinowo, zwycięstw uzbierało się do tej pory aż 57 przy zaledwie 7 porażkach (89,1 proc. skuteczności!).

Jej ostatni sukces pilnie śledził Artur Szostaczko, pierwszy trener zawodniczki, który pracował z nią, kiedy - jako pięciolatka - zaczynała od odbijania piłki o ścianę w trakcie treningu starszej siostry Agaty (rocznik 1998). Wspólnie ćwiczyli, dopóki Iga nie skończyła 10. roku życia.

Krzysztof Zaborowski: Jaki to był turniej w wykonaniu Świątek?

Artur Szostaczko: Wszyscy wiedzą, że od początku nie układał się idealnie, ale z każdym kolejnym meczem Iga udowadniała, że jest w stanie powalczyć o tytuł. Czuła się coraz pewniej, co było widać. Gdy znalazła się w finale, mówiłem w wywiadach, że nie ma możliwości, żeby go przegrała. Uważałem, że to będzie najłatwiejsze spotkanie w turnieju i - patrząc po wyniku - tak było, choć oczywiście mógł być okazalszy. Tenis jest jednak nieprzewidywalny i wszyscy, którzy grali w tenisa, wiedzą, że najważniejsze jest wygrać ostatnią piłkę. Iga to zrobiła. W pełni zasłużyła na trofeum.

Sukces rodził się z bólach, ale Świątek nie pękła w trudnych momentach. W poprzednim sezonie było inaczej. Jak nie szło bywała sfrustrowana, płakała na korcie. Teraz dojrzała?

Ona z każdym meczem, miesiącem jest dojrzalsza. Poza tym musimy pamiętać, że nadal jest bardzo młoda. Ma 21 lat, zagrała trzy finały wielkoszlemowe i każdy wygrała. Udowadnia, że decydujące mecze dodatkowo ją motywują. Nie ma w tym przypadku. Patrząc, jak wychodziła na kort w finale US Open, po mowie ciała widać było, że jest pewna siebie. Nawet jeśli drugi set nie układał się idealnie, nie było krzyków, spojrzeń w kierunku boksu. W stu procentach była na korcie, wiedziała po co tam jest. Dla niej najważniejsze było zwycięstwo. Iga urodziła się dla takich chwil. Jest wojowniczką.

W jednym z wywiadów wyznała, że nie wierzyła, że jest w stanie osiągnąć coś wielkiego. Przesadna skromność czy twarde stąpanie po ziemi?

Świątek jeszcze przed US Open spełniła swoje marzenia Iga Świątek... czytaj dalej » Jedno i drugie. Nie brałem udziału w jej dorastaniu, przyglądałem się gdzieś z boku, ale po tych pierwszych latach spędzonych z nią i rodziną mogę powiedzieć, że Iga robiła wszystko, żeby wygrywać. Nieważne, czy w mniejszym, czy większym turnieju. Po to trenowała. Oczywiście mało kto liczy, że w wieku 21 lat będzie miał w kolekcji trzy Wielkie Szlemy, bo jak spojrzymy na ostatnie lata, to nikt tego nie dokonał. Dlatego obecny rok w tenisie jest wyjątkowy, bo w US Open triumfowali 19-letni Carlos Alcaraz i 21-letnia Świątek.

Iga ze swoją skromnością i twardym stąpaniem po ziemi wie, że nie osiągnęła jeszcze maksymalnego pułapu. Przed sobą ma mnóstwo celów, bo na pewno marzy o wygraniu Wimbledonu czy Australian Open. A ze względu na ojca olimpijczyka także igrzyska są dla niej równie ważne. Najistotniejsze, żeby była zdrowa. Do tej pory miała jedną poważną kontuzję w wieku 16 lat, nie mogła grać wtedy przez osiem miesięcy. Dlatego cały czas zastanawiam się, jak jej ciało wytrzyma zwiększające się obciążenia. Na razie, odpukać, jest znakomicie. Oby jak najdłużej.

Jaka była mała Iga? Proszę opowiedzieć o waszej współpracy.

Problemów nie sprawiała, to zadziora była. Miała raptem pięć i pół roku, gdy zaczęła odbijać o ścianę w trakcie treningu starszej siostry Agaty. Ale nie tam, że trafiła raz czy dwa. Regularnie powtarzała uderzenia, grała po przekątnej. Patrząc z boku, mówiłem sobie, że to nieprawdopodobne. Takiego dziecka nigdy nie widziałem i nie trenowałem. Zasugerowałem Tomkowi (tacie Igi - red.), że powinna regularnie ćwiczyć na korcie. Najpierw pół godziny, potem godzinę, bo dziecko trzeba mądrze wprowadzić w trening, żeby dawało radę i nie czuło znużenia.

Iga cały czas musiała mieć cel, sama sobie podnosiła poprzeczkę. Pytała: "Trenerze, kiedy zaczniemy serwować?". Uderzeniem poprzedzającym serwis jest smecz, więc odpowiadałem: "Zasmeczujesz dziesięć razy z rzędu w kort i serwujemy". I ona dążyła do tego. Zresztą wszędzie było jej pełno. Wyróżniała się na tle innych dzieci ruchliwością, miała lepszą koordynację, była szybka i trafiała w kort. Jak miała osiem lat czy później, gdy grała decydujące piłki w meczu, byłem przekonany, że wygra. Nie puszczała tego, jakby adrenalina jeszcze ją dodatkowo motywowała. Ktoś powie, że w zeszłym roku miała chwile słabości na korcie. Człowiek przez lata się zmienia, ale teraz znowu jest taka, jaką ją pamiętam.

Jako dziecko Iga była wrażliwa?

Wydawało mi się, że bardziej wrażliwa i dzisiaj bym tak powiedział jest Agata. Zawsze była delikatniejsza i spokojniejsza, a Iga z kolei dynamiczna. Nie wstydziła się, z każdym wychodziła na kort. Zadziora jak już mówiłem, dlatego trudno było mi oglądać, jak Iga płakała na korcie. Takiej jej nie znałem, ale przez to, że sam wiele lat grałem zawodowo w tenisa, podchodzę do tego z dystansem. Najłatwiej jest oceniać z boku. Tak było choćby z Hubertem Hurkaczem, który na igrzyskach w Tokio odpadł z dużo niżej notowanym rywalem. Potem okazało się, że całą noc nie spał, bo czymś się zatruł. Zamiast okazać mu szacunek, że próbował walczyć, dostał po głowie. Przeważnie nie znamy zewnętrznych bodźców, które mogą wpływać na zawodnika, do tego tak młodego, w konkretnym momencie. O nich wie tylko Iga i jej najbliższe otoczenie. Ona zresztą pracuje na co dzień z panią psycholog (Darią Abramowicz - red.). Wspólnie działały tak, żeby postawa Igi zmieniła się.

Iga opowiadała też, że to siostra Agata od początku pracowała sumiennie, a ona poczucia systematyczności i obowiązku musiała się nauczyć.

Iga miała wzory, które mogła podpatrywać. Nie tylko Agatę, ale również inne starsze zawodniczki, bo szybko osiągnęła wysoki poziom gry. Miała też możliwość odbijać piłki choćby z Martą Domachowską czy Alą Rosolską, które chętnie się zgadzały. To dawało Idze kopa motywacyjnego, żeby być bardziej systematycznym i przykładać się do treningów. Wiadomo, skłamałbym, gdybym powiedział, że na każdych zajęciach dawała z siebie sto procent, ale i tak przewyższała inne dzieci o kilka klas. Z gry tenisa czerpała frajdę. Ja, trenując ją, zresztą też.

A będąc już liderką światowego rankingu co jeszcze musi poprawić w samej grze?

Przez wiele miesięcy zwracałem uwagę na serwis, ale zauważyłem, że nastąpiła w tym elemencie zmiana. Iga zaczęła zmieniać kierunki podania, co przełożyło się na zdobywane punkty. Brakuje mi za to pewności gry przy siatce. Było to widać w finale US Open, bo co prawda idealnie grała taktycznie, ale jej woleje były przepychane. Ktoś powie, że nie potrzebuje tego, bo wygrywa akcje z głębi kortu, ale nie zgadzam się z tym. Musi się rozwijać, jeśli chce przez parę następnych lat być numerem jeden i zwyciężać w wielkoszlemowych imprezach.

Dodałbym jeszcze grę w defensywie, mimo że Iga świetnie broni, to nieraz brakuje, żeby wyszła z opresji po uderzeniu na przykład slajsem. Pozwoliłoby to odsunąć przeciwniczkę lub dać sobie czas na powrót, mówiąc inaczej, zagęszczenie kortu. To są niuanse, z których Iga i sztab na pewno zdają sobie sprawę. Jak spojrzymy na jej idola Rafaela Nadala, to Hiszpan przez lata rozwijał i poprawiał swoją grę. I na trawie, na kortach twardych. Dlatego Iga będzie jeszcze lepsza.

Sama powtarza, że "sky is the limit". Gdzie jest jej sufit?

Tego nikt nie wie. Zawsze powtarzam, że tenis jest dyscypliną, w której nigdy nie nauczymy się grać idealnie. Parę lat temu u mężczyzn mówiło się, że już szybciej i dokładniej nie da się grać. A dzisiaj patrzymy, że poziom i metody treningu są na jeszcze wyższym poziomie. Dlatego w tenisie ciągle się czegoś uczymy, a przed Igą, jeśli nawet nie będzie grała tak długo jak Serena Williams, wiele lat występów. I na pewno parę wielkoszlemowych tytułów, choć nie lubię wróżyć z fusów i dmuchać balonika.

Póki co Iga niech się rozwija, wygrywa jak najczęściej. Po zakończeniu kariery zrobimy podsumowanie, czy zdobyła 12 czy 25 Wielkich Szlemów. Na razie kibicujmy jej, nie patrzmy tylko na to, ile zarobiła pieniędzy, a na to, jak ciężko dzień w dzień pracuje. Bo to nie jest łatwa robota.