Świątek przebudziła się za późno. Żegna się z Cincinnati

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander oraz Alize Lim przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Jessica Pegula przegrała pierwszego gema, ale już w kolejnym przełamała Igę Świątek. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros.

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału...

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed rozpoczęciem rywalizacji Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Zobacz zagranie Darii Kasatkiny, które doprowadziły ją do wygrania 3. gema w starciu z Igą Świątek w Roland Garros.

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygranym meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros.

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Daria Kasatkina po porażce z Igą Świątek w półfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros.

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros.

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału...

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli w studio przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Lech Sidor o forhendzie Świątek i jej grze w poprzednich meczach przeciwko Cori Gauff.

Poznaj, jakie mają zwyczaje Iga Świątek i Cori Gauff oraz, jak przebiegają ich sezony do tej pory.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed meczem Igi Świątek z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Iga Świątek i Coco Gauff wyszły na kort do finałowego meczu w Roland Garros.

Iga Świątek już w pierwszym gemie finału Roland Garros przełamała Cori Gauff. Zobacz, jak do tego doszło.

Podczas finałowego meczu Igi Świątek z Coco Gauff doszło do niewielkiego zamieszanie w trakcie przerwy między gemami.

Zobacz, co napisała Iga Świątek po triumfie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po przegranym meczu z Igą Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w meczu z Coco Gauff w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po wygraniu Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po zwycięstwie w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Maciej Synówka po wygranym meczu Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Tomasz Świątek po zwycięstwie Igi Świątek w finale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Robert Lewandowski o triumfie Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli Chris Evert, Mats Wilander, Tim Henman oraz Alex Corretja o wygranej Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz drogę Igi Świątek do triumfu w Roland Garros 2022.

Droga Świątek do triumfu w Roland Garros 2022

Iga Świątek o tym, co było najtrudniejsze

RELACJA Z MECZU ŚWIĄTEK - KEYS W EUROSPORT.PL

Świątek w poprzedniej rundzie wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6:4, 7:5 i wydawało się, że jej gra nabiera tempa. Z kolei znajdująca się na 24. miejscu na liście WTA Keys pokonała rozstawioną z numerem 16. Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6:4, 7:5.

Transmisje z US Open 2022 na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

Świątek przełamana przez Keys

Iga Świątek skrytykowała przepisy US Open Iga Świątek... czytaj dalej » 21-letnia raszynianka z Keys mierzyła się wcześniej dwukrotnie i w obu meczach była górą - w ubiegłym roku w Rzymie oraz w obecnym sezonie w Indian Wells.

Amerykanki nie można było jednak lekceważyć. Przypomnijmy, że na koncie miała sześć wygranych turniejów, a w 2019 roku zwyciężyła właśnie w Cincinnati. W Wielkim Szlemie jej najlepszy wynik to finał US Open 2017.

Początek meczu był spokojny, a obie zawodniczki wygrywały przy swoim podaniu. Jedynie w czwartym gemie Świątek miała jednego break pointa, ale rywalka poradziła sobie z presją. Polka początkowo nie dawała rywalce żadnych szans na przełamanie. Kłopoty przyszły w siódmym gemie. Wówczas nasza zawodniczka popełniła kilka błędów i przegrywała już 0:40. Mimo ambitnej walki nie zdołała obronić się przed przełamaniem. Keys zwyciężyła także w kolejnym gemie i objęła prowadzenie 5:3.

Polscy kibice mieli nadzieję, że Świątek zdoła jeszcze wydobyć się z tarapatów. Niestety, w kolejnym gemie raszynianka bardzo słabo serwowała i nadziewała się na doskonałe returny ze strony przeciwniczki. Przegrała przy swoim podaniu do zera, a w pierwszym secie uległa 3:6.

Źródło: Getty Images Iga Świątek stara się osiągnąć najwyższą formę

Amerykanka wygrywa gem za gemem

Nieudany powrót Nadala po kontuzji Po prawie dwóch... czytaj dalej » W pierwszym secie Keys była zdecydowanie skuteczniejsza i wygrała zasłużenie. Amerykanka kontynuowała dobrą grę także w drugiej partii. Najpierw pewnie wygrała przy swoim podaniu, a następnie zaskoczyła Świątek przy jej serwisie. Przełamanie dał jej drugi break-point.

Polka miała wyraźne problemy, rozkładała ręce, mówiła coś pod nosem, nie mogła znaleźć odpowiedniego rytmu gry i koncentracji. Z drugiej strony Keys sprawiała wrażenie, jakby nie zamierzała oddać jej żadnego gema. Świetnie korzystała ze swojej najmocniejszej broni, czyli serwisu, i walcząc na przewagi doprowadziła do stanu 3:0.

Świątek nie wygrała gema od stanu 3:2 w pierwszym secie i musiała coś zmienić, jeśli myślała jeszcze o odwróceniu losów meczu. To jednak nie był jej dzień. W jej wykonaniu nie funkcjonował serwis, return i forhend. Słabo dysponowana Polka była łatwym celem dla dobrze grającej Amerykanki. Keys ponownie przełamała Świątek, a po chwili cieszyła się z wygrania własnego podania. W tym momencie zanotowała serię dziewięciu wygranych gemów z rzędu.

Świątek walczy jak lwica

Świątek nie zamierzała przegrać do zera i ciągle ambitnie walczyła. Przy swoim podaniu przegrywała już 30:40, ale zdołała obronić piłkę meczową, a następnie wydobyć się z tarapatów. W następnym gemie nie miała już nic do stracenia i niespodziewanie przełamała podanie rywalki.

Teraz to Świątek grała jak natchniona, atakowała (wygrała 11 piłek z rzędu) i szybko zamknęła sprawę gema serwisowego. Przegrywała 3:5 i ciągle miała nadzieję. Dziewiąty gem był niezwykle nerwowy, przede wszystkim dla Keys. Amerykanka, która już myślała, że ma wygrane spotkanie, wyraźnie się spięła. To była woda na młyn dla Świątek, która po raz kolejny przełamała przeciwniczkę (po drodze obroniła też drugiego meczbola).

Kiedy już wszystko wydawało się wracać na właściwe tory, raszynianka popełniła kilka prostych błędów przy swoim podaniu i nie zdołała utrzymać własnego serwisu. Przegrała drugiego seta 4:6. Wielka szkoda.

Świątek może już teraz skupić się na przygotowaniu do US Open. Turniej główny rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września.

3. runda turnieju w Cincinnati:

Iga Świątek - Madison Keys 3:6, 4:6