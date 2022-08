Kolejna Amerykanka na drodze Świątek. Kiedy i o której mecz?

Transmisje z US Open 2022 na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

Turniej w Cincinnati to ostatni sprawdzian Świątek przed rozpoczynającym się 29 sierpnia wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Polka, która w pierwszej rundzie miała "wolny los", nie prezentuje się jeszcze tak dobrze, jak w pierwszej połowie tego roku, ale jej forma wystarczyła w drugiej rundzie na pokonanie 57. w rankingu Amerykanki Sloane Stephens 6:4, 7:5. Dla liderki światowego rankingu, która po raz pierwszy awansowała do III rundy w Cincinnati, było to jubileuszowe, 50. zwycięstwo w tym sezonie.

Iga's 50th win of the season



World No.1 @iga_swiatek moves past Stephens, 6-4, 7-5 to reach the Round of 16 in Cincinnati! #CincyTennispic.twitter.com/3aZkFLU4gQ — wta (@WTA) August 17, 2022

Następną rywalkę Świątek wyłonił mecz pomiędzy rozstawioną z numerem 16. Łotyszką Jeleną Ostapenko a Amerykanką Madison Keys. Po zaciętym, nieco ponad półtoragodzinnym boju lepsza okazała się ta druga, wygrywając 6:4, 7:5.



Ace for the match



2019 champion @Madison_Keys moves past Ostapenko, 6-4, 7-5!#CincyTennispic.twitter.com/4rsA6ms1Da — wta (@WTA) August 17, 2022





Oznacza to, że następną rywalką 21-letniej raszynianki będzie kolejna tenisistka ze Stanów Zjednoczonych, tym razem starsza od niej o sześć lat. Mecz Świątek - Keys rozegrany zostanie już w czwartek 18 sierpnia po godzinie 19 czasu polskiego.

Dotychczas obie tenisistki mierzyły się dwukrotnie i oba te mecze wygrała Polka. Najpierw w maju poprzedniego roku pokonała ją w II rundzie turnieju w Rzymie 7:5, 6:1, a następnie w marcu tego roku nie dała szans w ćwierćfinale w Indian Wells, triumfując 6:1, 6:0.

Dla Keys największym sukcesem w karierze jest jak na razie zwycięstwo właśnie w prestiżowym turnieju w Cincinnati. Amerykanka okazała się tam najlepsza w 2019 roku, pokonując w finale Rosjankę Swietłanę Kuzniecową 7:5, 7:6 (5).

W styczniu tego roku w Adelajdzie zawodniczka z Rock Island (Illinois) wygrała pierwszy turniej od czasu tamtego triumfu. Okazała się wówczas lepsza od rodaczki Alison Riske (6:1, 6:2). W trzech z czterech turniejach Wielkiego Szlema doszła co najmniej do półfinału. Sztuka ta nie udała jej się tylko w Wimbledonie. Barierą nie do przejścia na trawiastych kortach okazał się ćwierćfinał.

Turniej główny US Open rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września. Transmisje z tej imprezy będzie można oglądać na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze.