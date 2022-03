Iga Świątek zagra o trzynaste zwycięstwo z rzędu. Kim jest jej rywalka w Miami?

Polka przystąpiła do zawodów na Florydzie rozstawiona z numerem drugim i jest jedną z niewielu zawodniczek z czołówki, które pozostają jeszcze w grze o tytuł. Odpadła już m.in. turniejowa "jedynka" Aryna Sabalenka.

Dwudziestolatka pochodząca z Raszyna, podobnie jak Białorusinka, rozpoczęła zmagania w Miami od drugiej rundy (w pierwszej miały wolny los). Gładko pokonała Szwajcarkę Viktoriję Golubic 6:2, 6:0. Kolejna dobra wiadomość dla Świątek. Odpadła inna z faworytek w Miami Maria Sakkari... czytaj dalej »

Iga Świątek - Madison Brengle w 3. rundzie. Kiedy mecz?

Kolejną rywalką na drodze naszej reprezentantki będzie starsza od niej o 11 lat Brengle. Mimo znacznie dłuższej kariery Amerykanka nie może równać się z Polką pod względem sukcesów. W 2015 roku była notowana na 35. miejscu w rankingu singlistek, co było jej najlepszym wynikiem. Obecnie jest klasyfikowana na 59. pozycji. Ma na swoim koncie dwa tytuły w zawodach rangi WTA 125.

Świątek tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca wygrała dwie prestiżowe imprezy WTA 1000 w Dausze i Indian Wells. W karierze zdobyła już łącznie pięć tytułów, z triumfem w wielkoszlemowym French Open 2020 na czele.

Mecz Świątek - Brengle zaplanowany jest na niedzielę 27 marca, ale organizatorzy nie potwierdzili jeszcze godziny jego rozpoczęcia.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wilander: Świątek jest gotowa na zostanie liderką światowego rankingu

Historia spotkań

Będzie to już trzeci pojedynek między tymi tenisistkami. Po raz pierwszy spotkały się jeszcze w 2018 roku w Charleston. Wówczas Amerykanka nie dała szans młodziutkiej Polce, pokonując ją 6:1 6:1.

Wyniki Świątek w 2022 roku robią wrażenie Iga Świątek nową... czytaj dalej » Świątek zrewanżowała się rywalce w Adelajdzie w 2021 roku, zwyciężając 6:3, 6:4. W Miami będzie zdecydowaną faworytką w 3. rundzie.

Brengle w swoim ostatnim spotkaniu wyeliminowała z turnieju rozgrywanego na Florydzie Rosjankę Ludmiłę Samsonową (6:4, 6:0).

Świątek przyszłą liderką

Niezależnie od wyniku nadchodzącego meczu polska tenisistka 4 kwietnia zadebiutuje w roli liderki rankingu WTA. Spełniła już bowiem podstawowy warunek, pokonując Golubic w drugiej rundzie.

Wskoczenie na sam szczyt światowej listy umożliwiła raszyniance prowadząca Ashleigh Barty. 25-letnia Australijka kilka dni temu ogłosiła sensacyjną decyzję o zakończeniu kariery. Złożyła już wniosek o wykreślenie jej nazwiska z oficjalnego zestawienia WTA.