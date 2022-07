Wakacyjny weekend Igi Świątek. "Zapamiętam go na długo!"

Przebywająca na krótkich wakacjach we Włoszech Iga Świątek w weekend odwiedziła Austrię i oglądała zmagania kierowców Formuły 1 w wyścigu Grand Prix na torze w Spielbergu. "Zapamiętam go na długo" - przyznała liderka światowego rankingu tenisistek.

Wakacje Igi Świątek

Exciting, eventful, memorable and fast (literally) @F1 weekend in Austria!



Co za ekscytujący, pozytywny i szybki (dosłownie) weekend na torze w Austrii. Zapamiętam go na długo! pic.twitter.com/Qb9BExpwkS — Iga Świątek (@iga_swiatek) July 10, 2022





Zanim 21-letnia tenisistka zaprezentowała zdjęcia z toru i padoku oraz z kaskiem wyścigowym, przez kilka dni odpoczywała we Włoszech nad jeziorem Garda.

"Czas wakacji" - podpisała zdjęcie z urokliwym krajobrazem w tle.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Iga Świątek (@iga.swiatek)





Od tenisa nie udało się jej całkowicie odciąć, gdyż - co widać na zdjęciu z kawiarni - w telewizji mogła zobaczyć transmisję z Wimbledonu.



¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/VLzoljbG5A — Fifi (@Fifulek_) July 10, 2022

Powrót pod koniec lipca

"Wygraliśmy Wimbledon". Prezes rosyjskiej federacji pęka z dumy Jelena Rybakina... czytaj dalej » Polka, która w tym sezonie rozegrała już 50 meczów, z czego 46 wygrała i od 4 kwietnia otwiera klasyfikację tenisistek, z zakończonego w niedzielę wielkoszlemowego Wimbledonu odpadła w 3. rundzie, przegrywając z Francuzką Alize Cornet.

To spotkanie zakończyło serię 37 zwycięstw Świątek, która teraz wypoczywa przed drugą połową sezonu.



Na kort ma wrócić w ostatnim tygodniu lipca, kiedy będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką w turnieju WTA w Warszawie.

Później czeka ją seria występów na twardej nawierzchni w Ameryce Północnej, której punktem kulminacyjnym będzie od 29 sierpnia wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku.