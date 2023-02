WTA Dubaj 2023. Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa: wynik na żywo i relacja live

12:05

Świątek, liderka rankingu WTA, znajduje się w znakomitej formie. W ubiegłym tygodniu wygrała turniej w Dosze, tracąc ledwie pięć gemów, a klasę zdążyła już potwierdzić także w samym Dubaju. We wtorek nie dała najmniejszych szans Kanadyjce Leylah Fernandez, wygrywając 6:1, 6:1. Mecz trwał tylko 72 minuty, a to istotne w kontekście meczu z Samsonową, która we wtorek otrzymała walkowera od Chinki Qinwen Zheng i nie wyszła na kort.