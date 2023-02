Świątek dała kolejny popis w Dubaju. Rosjanka bezradna w starciu o ćwierćfinał

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze...

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze...

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŚWIĄTEK - SAMSONOWA W EUROSPORT.PL>>>

Świątek (1. WTA) w ostatnich dniach znajduje się w wybornej formie. W zeszłym tygodniu bez większych problemów triumfowała w Dosze, tracąc w drodze do tytułu jedynie pięć gemów. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich 21-latka kontynuuje znakomitą passę, bo we wtorek, po trwającym nieco ponad godzinę meczu, pokonała Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:1, 6:1. Stanowczy apel Świątek. "Nasz tenis dostarcza tyle samo emocji" Iga Świątek... czytaj dalej »

W drugiej rundzie rywalką liderki światowego rankingu była zajmująca 13. miejsce Samsonowa. W przeszłości obie tenisistki mierzyły się ze sobą na zawodowych kortach tylko raz. W ubiegłym roku, w półfinale imprezy w Stuttgarcie, raszynianka wygrała 6:7 (4-7), 6:4, 7:5.

Wyrównany tylko początek

Początek środowego starcia nie był dla Świątek najlepszy. W przeciwieństwie do ostatnich spotkań Polce brakowało skuteczności przy własnym podaniu, czego nie można było powiedzieć o serwującej asa za asem Rosjance.

Taki obraz rywalizacji nie utrzymywał się jednak długo, bo w czwartym gemie niżej notowana z zawodniczek - mimo, że chwilę wcześniej miała piłkę na 2:2 - popełniła całą masę błędów i zamiast remisować, to przegrywała 1:3.

Od tego momentu w grze Samsonowej przestało funkcjonować coraz więcej elementów tenisowego rzemiosła. Choć należy podkreślić, że i rozluźniona Świątek raz po raz popisywała się fantastycznymi zagraniami, którymi od kilku meczów czaruje publiczność na Bliskim Wschodzie.

Efekt? Wygrane trzy kolejne gemy, cały set 6:1, a to wszystko w zaledwie 34 minuty.

Źródło: Getty Images Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Ludmiłą Samsonową

Bezbłędny set Świątek

Druga partia rozpoczęła się dla 21-latki w najlepszy możliwy sposób, choć przy wyniku 40:0 w pierwszym gemie dla Rosjanki nic na to nie wskazywało. Zawodniczka z Oleniegorska w łatwy sposób przegrała jednak pięć następnych akcji, co poskutkowało trzecim tego dnia przełamaniem na jej niekorzyść.

Jakby tego było mało, po kolejnych kilkunastu minutach Polka prowadziła już 3:0, znacznie przybliżając się do awansu do ćwierćfinału. Warto podkreślić, że uczyniła to po trwającym blisko 20 minut gemie, wykorzystując dopiero szóstego break pointa.

Z każdą akcją przewaga liderki rankingu WTA jedynie rosła, a Samsonowa wyglądała na coraz bardziej zrezygnowaną. Popełniała niezliczoną liczbę błędów i nie była w stanie wygrać nawet honorowego gema.

W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskovą (18. WTA), która w środę wygrała z Ukrainką Anheliną Kalininą (33. WTA) 7:5, 6:7 (6-8), 6:2.

Wynik meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju:

Iga Świątek (Polska, 1) - Ludmiła Samsonowa (Rosja, 14) 6:1, 6:0