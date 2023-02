Świątek znów błyszczała. Bezapelacyjne zwycięstwo w Dubaju

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

21-latka zjawiła się w Dubaju w doskonałym nastroju. Nie mogło być inaczej, bo w ubiegłym tygodniu w genialnym stylu, tracąc ledwie pięć gemów, triumfowała w turnieju WTA 500 w Dosze.

21-latka zjawiła się w Dubaju w doskonałym nastroju. Nie mogło być inaczej, bo w ubiegłym tygodniu w genialnym stylu, tracąc ledwie pięć gemów, triumfowała w turnieju WTA 500 w Dosze.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest, rzecz jasna, rozstawiona z numerem jeden, co zapewniło jej wolny los w pierwszej rundzie i nieco dłuższy oddech od tenisa. Rywalizację rozpoczęła we wtorek, a jej pierwszą rywalką była Fernandez. Ledwie 20-letnia Kanadyjka to 39. rakieta świata, ale też zawodniczka już bardzo rozpoznawalna, z finałem US Open 2021 na koncie.

Przed starciem w Dubaju Świątek i Fernandez mierzyły się tylko raz - w 2022 roku w Adelajdzie bardzo gładko wygrała Polka. I tym razem również była murowaną faworytką.

Zacięty tylko początek

Pierwsze piłki spotkania pokazały jednak, że Świątek wcale nie musi być łatwo. Fernandez zaczęła bardzo odważnie i solidnie serwującą Polkę zmusiła do gry na przewagi. Ostatecznie raszynianka nie musiała bronić się przed przełamaniem, a trwającego aż sześć minut gema zamknęła znakomitym, wygrywającym krosem forhendowym.

Polce zdecydowanie łatwiej było w pierwszym gemie serwisowym Fernandez. Jej głębokie returny siały po drugiej stronie siatki spustoszenie, momentalnie dawały jej przewagę na korcie i w efekcie zmuszały Kanadyjkę do błędów.

Świątek przyspieszyła i weszła na poziom dla rywalki nieosiągalny. Po 13 minutach było 3:0.

Za chwilę Fernandez rozgrywała najlepszego gema w spotkaniu. Po trzech efektownych akcjach miała szansę na otwarcie wyniku po swojej stronie, ale i taka przewaga jej nie wystarczyła. Świątek atakowała każdą wolniejszą piłkę i ostatecznie sięgnęła po kolejne przełamanie.

Wydawało się, że Polka bardzo pewnie zmierza po wygraną w pierwszym secie. Tymczasem przy stanie 4:0 i własnym podaniu wypuściła z rąk dużą przewagę. W jej grze wkradły się po prostu pierwsze błędy i niespodziewanie Fernandez odrobiła jedno z przełamań.

Jak się okazało, było to tylko chwilowe zawahanie. Dwa kolejne gemy w bardzo dobrym stylu zgarnęła Świątek, a całego seta wygrała 6:1.

Kontrola od początku seta

Dobra passa Polki trwała również na początku drugiego seta. Fernandez wygrała co prawda dwa pierwsze punkty przy własnym podaniu, ale potem myliła się na potęgę. Efekt? Przełamanie na korzyść Świątek.

21-latka szybko zyskała kontrolę nad partią, ale od wyniku 2:0 zdecydowanie lepiej zaczęła grać Fernandez. Kanadyjka imponowała szczególnie świetną pracą na nogach i doborem uderzeń. Była blisko odrobienia strat i wyrównania na 2:2, ale w momencie zagrożenia po swój najlepszy tenis sięgnęła Świątek.

Jak się okazało, był to kluczowy moment seta, bo Świątek za chwilę sięgnęła po kolejne przełamanie, wyszła na prowadzenie 4:1 i odebrała Kanadyjce ostatnią nadzieję. Ostatecznie wygrała 6:1, 6:1, ponownie imponując świetną formą. Mecz trwał godzinę i 12 minut.

Świątek o ćwierćfinał zagra w środę z Samsonową. Mecz zaplanowano jako trzeci na korcie centralnym. Rozpocznie się około godziny 13 polskiego czasu.

2. runda turnieju WTA 1000 w Dubaju:

Iga Świątek - Leylah Fernandez 6:1, 6:1