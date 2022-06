Iga Świątek - Lesley Pattinama Kerkhove w 2. rundzie Wimbledonu: wynik i relacja na żywo

Tsitsipas i Sonego niemal jednocześnie wygrali swoje pojedynki. Oznacza to, że Świątek i Fręch już za moment pojawią się na kortach. Przypomnijmy, pierwsza zagra z Pattinamą Kerkhove, druga - ze Schmieldovą.

15:51

Wygląda na to, że o bardzo podobnej porze, co Świątek, na kort może wyjść Fręch, która zmierzy się z Schmiedlovą. One czekają na zakończenie meczu Sonego z Gastonem. Włoch prowadzi 2:0 i ma przełamanie w trzecim secie.