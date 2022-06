Świątek z uznaniem o rywalce. "Widać, że wie, jak grać na trawie"

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŚWIĄTEK - PATTINAMA KERKHOVE W EUROSPORT.PL

Były nerwy i złość, potem ulga. Świątek gra dalej w Wimbledonie Łatwo nie było,... czytaj dalej » Świątek nie ustrzegła się błędów, momentami miała poważne problemy i przegrała drugiego seta. Jednak koniec końców to ona pokonała Holenderkę 6:4, 4:6, 6:3.

Tym samym wygrała 37. mecz z rzędu i wyrównała osiągnięcie Szwajcarki Martiny Hingis.

- To wspaniałe, ale kiedy jestem na korcie, to nie myślę o tym. Staram się grać najlepszy tenis na trawie. Cieszę się, że to już 37 wygranych, będę robiła co w mojej mocy, żeby było ich więcej – powiedziała w pomeczowym wywiadzie.

W tym była lepsza od Świątek

Pattinama Kerkhove postawiła się Polce, ale Świątek zwróciła uwagę, że zwłaszcza w jednym elemencie była od niej lepsza.

- Czuję, jakby lepiej ode mnie wykorzystywała dzisiejsze warunki i wiatr. Widać, że wie, jak grać na trawie. Cieszę się, że sobie poradziłam – zaznaczyła tenisistka z Raszyna.

Kolejną rywalką liderki światowego rankingu będzie Francuzka Alize Cornet.

- Cieszę się na ten mecz. Ludzie, którzy grają w trzeciej rundzie, nie awansują tam z przypadku – odpowiedziała krótko Świątek.

Cornet także w czwartek pokonała Amerykankę Claire Liu 6:3, 6:3. Ze Świątek zmierzy się po raz pierwszy. Starcie odbędzie się zapewne w sobotę.