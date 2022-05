Iga Świątek - Łesia Curenko: wynik na żywo i relacja

Chatrier starts now #RolandGarros pic.twitter.com/BZ37tSvC3X

11:42

Świątek i Curenko do tej pory nie grały ze sobą. 32-letnia Ukrainka w rankingu zajmuje 121. miejsce, ale trzy lata temu sklasyfikowana była na 23. pozycji. W dorobku ma cztery wygrane turnieje WTA - wszystkie na twardej nawierzchni. Ostatni triumf świętowała cztery lata temu w stolicy Meksyku. We French Open najdalej zaszła w 2018 roku - do czwartej rundy.