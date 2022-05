Roland Garros wyjątkowy dla Świątek. "Uznałam, że to jest życie, które chcę mieć"

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Świątek po raz pierwszy w karierze przystąpi do imprezy wielkoszlemowej jako pierwsza rakieta świata. Jej pozycja w kobiecym tenisie jest absolutnie niepodważalna. Polka nie przegrała od lutego, a jej seria zwycięstw z rzędu urosła już do 28.

Tenisistka z Raszyna przyjeżdża do stolicy Francji uskrzydlona zwycięstwem w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Był to jej piąty triumf z rzędu, po sukcesach w imprezach tej samej rangi w Dausze, Indian Wells i Miami oraz w WTA 500 w Stuttgarcie.

Czuje się świetnie

Roland Garros od niedzieli w Eurosporcie. Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze W niedzielę... czytaj dalej » Teraz przyszedł czas na Roland Garros, gdzie Świątek wygrała w 2020 roku. Sama przyznaje, że na kortach w Paryżu czuje się wyjątkowo.

- Na pewno myślę o atmosferze, która jest na kortach - powiedziała polska tenisistka w rozmowie z Eurosportem. - Zawsze uwielbiam tu przyjeżdżać i też często wspominam mój pierwszy, juniorski Wielki Szlem, który był ogromnym przeżyciem. Wtedy właściwie zdecydowałam, że to jest życie, które chciałabym mieć i poświęcę bardzo dużo, żeby być topową uczestniczką cyklu. Dlatego Roland Garros to dla mnie turniej przełomowy, na którym bardzo dużo się uczyłam - przyznała.

Od czasów pierwszego wielkiego triumfu Świątek upłynęło dużo czasu. Występy w roli faworytki i liderki światowego rankingu to już inna bajka.

- Na pewno czuję się inaczej, ale powiedziałabym, że ma to raczej pozytywny wpływ - zauważyła 20-latka. - Cieszę się, że mogę wykorzystać wszystkie doświadczenia. To, że już zdobyłam tyle punktów sprawia, że już mam dobry sezon i nie czuję tak ogromnej presji, jeśli chodzi o wynik. Chciałabym kontynuować tę pracę, którą robiłam i na tym się skoncentruję. Na Wielkim Szlemie jest super atmosfera, ale ona też może sprawić, że będzie trochę większa presja, dlatego postaram się robić wszystko krok po kroku i koncentrować się na każdym kolejnym meczu - powiedziała Świątek Eurosportowi.

- Tym razem jestem bardziej zrelaksowana. Udało mi się udowodnić sobie i innym, że mogę należeć do najlepszych. Wcześniej nie miałam tyle pewności siebie. W tym roku czuję o wiele więcej spokoju - dodała.

Świątek spokojna

Czy ostatnia niesamowita seria Świątek może być pewnym balastem?

- Nie grałam w turnieju wielkoszlemowym, odkąd zaczęła się moja seria. Zobaczymy, czy to co robiłam wcześniej, tym razem będzie wystarczające. Kilka razy podczas tych wygranych turniejów stresowałam się swoją formą. Zawsze starałam się jednak skupić na tenisie - zapewniła.

- Ja w Paryżu nie stawiam przed sobą celów. Chcę po prostu grać mecz za meczem. Wiem, że moja passa może się niedługo skończyć. Nie chcę mieć złamanego serca, kiedy to się stanie. To zdrowe, by być tego świadomym. Jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam już w tym sezonie - powiedziała Polka na konferencji prasowej w Paryżu.

Świątek jest obecnie liderką światowego rankingu. Jej zdaniem to nie zmienia wiele w jej postawie.

- Kiedy wspinałam się po szczeblach rankingu, to nie patrzyłam, która jestem. Nie przejmowałam się czy byłam na setnym czy pięćdziesiątym miejscu. Po prostu parłam do przodu. Teraz jest trochę inaczej, bo ludzie dookoła inaczej traktują moje pierwsze miejsce w rankingu. Świat się zmienił, to na pewno. Czuję jednak, jakbym nadal była tą samą osobą i zawodniczką. Wiem, że ciągle się uczę i mam wiele do poprawienia. To jest dla mnie podstawa - zaznaczyła.

Świątek pozna nazwisko najbliższej rywalki w piątek, bowiem w losowaniu trafiła na jedną z kwalifikantek, które wciąż jeszcze walczą o awans do głównej drabinki turnieju. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że w jej przypadku będzie to dopiero rozgrzewka przed najważniejszymi fazami turnieju.

