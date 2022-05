Życzenia dla Igi Świątek przed kamerą. "Nie mogę w stu procentach się z nich cieszyć"

Iga Świątek to numer 1 na świecie

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros.

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło.

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Roland Garros 2022

W przeddzień urodziny Świątek nie miała lekko. W 4. rundzie Roland Garros prawdziwy test zafundowała jej Zheng Qinwen. Chińska sensacja turnieju długo grała z pierwszą rakietą świata jak równa z równą, a nawet urwała Świątek seta - jako pierwsza w całym turnieju.

Iga Świątek kończy 21 lat. Zajrzeliśmy do liczb, nie ma dobrej wiadomości dla jej rywalek Iga Świątek... czytaj dalej » Świątek podkręciła jednak tempo i w dwóch kolejnych setach przegrała w sumie tylko dwa gemy, eliminując Chinkę 6:7 (5-7), 6:0, 6:2. Jako że w Paryżu gra się co drugi dzień, polska tenisistka sprawiła sobie przedwczesny prezent - 31 maja obchodzi 21. urodziny - i takie też musiały być pomeczowe życzenia od reportera Eurosportu.

Życzenia dla Igi Świątek od Eurosportu

- Pewnie czas na świętowanie będzie po turnieju, pewnie jutro (we wtorek) będziesz celebrować to jakimś treningiem, więc pozwól, że z tego miejsca, w imieniu wszystkich kibiców, a naprawdę oglądają ciebie miliony, i naszym również złożymy tobie teraz najlepsze życzenia, bo pewnie nie będzie takiej okazji - zwrócił się do pierwszej rakiety świata reporter Eurosportu Paweł Kuwik.

- Dziękuję bardzo. Bardzo doceniam. No właśnie, nie wiem, jak podchodzić trochę do tych urodzin, bo faktycznie w stu procentach nie mogę się z nich cieszyć. Mam turniej i trzeba pozostać skoncentrowanym, ale na pewno jest to fajne doświadczenie obchodzić urodziny w Paryżu, więc bardzo się cieszę. I dziękuję bardzo! - odpowiedziała liderka światowego rankingu i ćwierćfinalistka Roland Garros.

W środę, dzień po 21. urodzinach, rywalką Igi Świątek w meczu o półfinał będzie Amerykanka Jessica Pegula.

Wyniki poniedziałkowych meczów 4. rundy Roland Garros w grze pojedynczej kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - (Chiny) 6:7 (5-7), 6:0, 6:2

Jessica Pegula (USA, 11) - Irina Begu (Rumunia) 4:6, 6:2, 6:3

Wieronika Kudiermietowa (Rosja, 29) - Madison Keys (USA, 22) 1:6, 6:3, 6:1

Daria Kasatkina (Rosja, 20) - Camila Giorgi (Włochy, 28) 6:2, 6:2

pary ćwierćfinałowe:

wtorek:

Martina Trevisan (Włochy) - Leylah Fernandez (Kanada, 17)

Cori Gauff (USA, 18) - Sloane Stephens (USA)

środa

Iga Świątek (Polska, 1) - Jessica Pegula (USA, 11)

Daria Kasatkina (Rosja, 20) - Wieronika Kudiermietowa (Rosja, 29)