Świątek komentuje awans na pierwsze miejsce. Ma jedno życzenie

"Mam nadzieję, że będzie nas więcej"

"To od dziś oficjalne, dlatego chciałabym dać chwilę sobie, mojej rodzinie i partnerom po prostu na ucieszenie się tu i teraz z zostania numerem 1 na świecie. Wiecie, że nie skupiam się na liczbach i na miejscu, ale ten moment bardzo dużo dla mnie znaczy - napisała na wstępie tenisistka.

Wcześniej nie udało się to żadnej zawodniczce, ani żadnemu zawodnikowi z naszego kraju, co sprawia, że wyczyn Światek trzeba docenić jeszcze bardziej. Tenisistka życzyłaby sobie, aby w przyszłości mogła to osiągnięcie dzielić z kimś innym.

"Zostałam pierwszą Polką, która znalazła się na szczycie rankingu światowego tenisa. Mam nadzieję, że pierwszą i nie ostatnią, i że w przyszłości będzie nas więcej. Jestem wdzięczna, że moja praca może być dla kogoś inspiracją. Bardzo cieszę się też, że uwielbiam tenis i w ostatnim czasie jestem w stanie doceniać te wyjątkowe chwile" - zakończyła.



It’s official today and I want to give myself, my family, my team, and partners a moment to celebrate it and to be happy about it...

pic.twitter.com/vK4v9NyHFj — Iga Świątek (@iga_swiatek) April 4, 2022





Gigantyczna przewaga Igi

Za plecami Świątek z czwartej lokaty na drugą awansowała Czeszka Barbora Krejcikova, a z szóstej na trzecią - Hiszpanka Paula Badosa. W pierwszej setce z Polek są jeszcze Magda Linette (64.) i Magdalena Fręch (87.).



Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 4 kwietnia:



1. (2) Iga Świątek (Polska) 6711 pkt

2. (4) Barbora Krejcikova (Czechy) 4975

3. (6) Paula Badosa (Hiszpania) 4970

4. (3) Maria Sakkari (Grecja) 4705

5. (5) Aryna Sabalenka (Białoruś) 4657

6. (7) Anett Kontaveit (Estonia) 4511

7. (8) Karolina Pliskova (Czechy) 4197

8. (11) Danielle Collins (USA) 3151

9. (9) Garbine Muguruza (Hiszpania) 3070

10. (10) Ons Jabeur (Tunezja) 2975

...

64. (63) Magda Linette (Polska) 991

87. (89) Magdalena Fręch (Polska) 774

147. (144) Katarzyna Kawa (Polska) 438

Kolejne liderki rankingu WTA Tour według pierwszego dnia na czele:



1. Chris Evert (USA) 3 listopada 1975

2. Evonne Goolagong Cawley (Austrialia) 26 kwietnia 1976

3. Martina Navratilova (USA) 10 lipca 1978

4. Tracy Austin (USA) 7 kwietnia 1980

5. Steffi Graf (Niemcy) 17 sierpnia 1987

6. Monica Seles (USA) 11 marca 1991

7. Arantxa Sanchez Vicario (Hiszpania) 6 lutego 1995

8. Martina Hingis (Szwajcaria) 31 marca 1997

9. Lindsay Davenport (USA) 12 października 1998

10. Jennifer Capriati (USA) 15 października 2001

11. Venus Williams (USA) 25 lutego 2002

12. Serena Williams (USA) 8 lipca 2002

13. Kim Clijsters (Belgia) 11 sierpnia 2003

14. Justine Henin (Belgia) 20 października 2003

15. Amelie Mauresmo (Francja) 13 września 2004

16. Maria Szarapowa (Rosja) 22 sierpnia 2005

17. Ana Ivanovic (Serbia) 9 czerwca 2008

18. Jelena Jankovic (Serbia) 11 sierpnia 2008

19. Dinara Safina (Rosja) 20 kwietnia 2009

20. Caroline Wozniacki (Dania) 11 października 2010

21. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 30 stycznia 2012

22. Angelique Kerber (Niemcy) 12 września 2016

23. Karolina Pliskova (Czechy) 17 lipca 2017

24. Garbine Muguruza (Hiszpania) 11 września 2017

25. Simona Halep (Rumunia) 9 października 2017

26. Naomi Osaka (Japonia) 28 stycznia 2019

27. Ashleigh Barty (Australia) 24 stycznia 2019

28. Iga Świątek (Polska) 4 kwietnia 2022