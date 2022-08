Iga Świątek - Jasmine Paolini. Kiedy pierwszy mecz Polki w US Open 2022 i gdzie go oglądać?

Iga Świątek we wtorek rozpocznie grę w US Open 2022

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hubert Hurkacz o swoich przygotowaniach do US Open

Hubert Hurkacz o swoich przygotowaniach do US Open

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o nieobecności Novaka Djokovicia w US Open 2022. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz reakcje tenisowych gwiazd na zapowiedź Sereny Williams na przejście na emeryturę po US Open 2022. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz trening Igi Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2022. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną akcję w wykonaniu Andy’ego Murraya w trzecim gemie pierwszego seta starcia z Francisco Cerundolo w meczu pierwszej rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pod koniec pierwszego seta doszło do małej kontrowersji w meczu Andy Murray – Francisco Cerundolo w 1. rundzie US Open. Sędzia przyznał punkt Argentyńczykowi, choć ten nie zdążył odbić piłki. Po chwili sam zawodnik przyznał się błędu, za co podziękował mu Murray. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Caroline Garccia pokonała Kamiłę Rachimową 6:2, 6:4 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Maria Sakkari pokonała Tatjanę Marię 6:4, 3:6, 6:0 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sakkari awansowała do 2. rundy US Open

Sakkari awansowała do 2. rundy US Open

J.J. Wolf pokonał Roberto Bautistę Aguta 6:4, 6:4, 6:4 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Andy Murray pokonał Francisco Cerundolo 7:5, 6:3, 6:3 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Murray awansował do 2. rundy US Open

Murray awansował do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Andy Murray po awansie do 2. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Murray po awansie do 2. rundy US Open

Murray po awansie do 2. rundy US Open

Maria Sakkari pokonała Tatjanę Marię 6:4, 3:6, 6:0 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Daniił Miedwiediew pokonał Stefana Kozlova 6:2, 6:4, 6:0 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Miedwiediew awansował do 2. rundy US Open

Miedwiediew awansował do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do 2. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Miedwiediew po awansie do 2. rundy US Open

Miedwiediew po awansie do 2. rundy US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Turniej US Open 2022 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>

Świątek pewnie prowadzi w najnowszym zestawieniu cyklu WTA. Przystępuje do rywalizacji, mając więcej punktów niż druga Estonka Anett Kontaveit i trzecia Greczynka Maria Sakkari razem wzięte.

21-letnia raszynianka to największa nadzieja na przełamanie niemocy polskich zawodników w prestiżowej nowojorskiej imprezie. Od 42 lat żadnemu z naszych reprezentantów nie udało się dotrzeć do ćwierćfinału US Open. Świątek miała jednak udane losowanie i możemy liczyć na to, że dotrwa do drugiego tygodnia zawodów. Ekspert zgadza się ze Świątek i wzywa do zmiany przepisów. "To nie ma sensu" Były świetny... czytaj dalej »

Świątek - Paolini: kiedy i o której godzinie Polka gra mecz pierwszej rundy US Open 2022?

W rundzie otwierającej zmagania na nowojorskich kortach Polka zmierzy się z notowaną na 56. miejscu Paolini. 26-letnia Włoszka w lipcu dotarła do półfinału turnieju WTA 250 w Warszawie. W imprezie tej rywalizowała również Świątek. Obie zostały wyeliminowane przez Francuzkę Caroline Garcię.

Zawodniczka z Raszyna zagra z Paolini po raz drugi w karierze, ale od ich ostatniego pojedynku upłynęły już ponad cztery lata. W połowie 2018 roku Polka gładko pokonała Włoszkę w Pradze 6:2, 6:1.

Mecz Świątek - Paolini w pierwszej rundzie US Open 2022 rozpocznie się we wtorek, 30 sierpnia o godzinie 17. To pierwsze spotkanie zaplanowane tego dnia na Louis Armstrong Stadium.

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego w poprzednim sezonie dotarła do czwartej rundy US Open, co było jej najlepszym osiągnięciem w tym turnieju. Z kolei Paolini przed rokiem po raz pierwszy udało się przebrnąć do drugiej rundy w Nowym Jorku.

Mecz Świątek - Paolini. Gdzie transmisja tv i w internecie?

Polsko-włoski pojedynek w pierwszej rundzie będzie można obejrzeć na żywo zarówno na naszej antenie, jak i w internecie w serwisie player.pl. Transmisja telewizyjna będzie dostępna w Eurosporcie 2. Mecz poprzedzi studio, na które zapraszamy już od godz. 16:30. Spotkanie bez przerw reklamowych będzie można śledzić w Eurosporcie Extra w Playerze.

We wtorek rywalizację w US Open 2022 rozpoczną również inni polscy singliści. Magda Linette zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskovą, a Hubert Hurkacz z Niemcem Oscarem Otte.