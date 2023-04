Iga Świątek - Karolina Pliskova w 1/4 finału w Stuttgarcie: wynik na żywo i relacja live

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

21:15 Świątek - Pliskova 3:1 (III set). Było 0:30, ale Świątek wyrównała, nawet prowadziła 40:30. Później jednak Polka musiała bronić dwóch break pointów. Ostatecznie gem po twardej walce należał do niej.

21:02 Świątek - Pliskova 2:1 (III set). Dobra i skuteczna gra Świątek. Jest przełamanie!

20:59 Świątek - Pliskova 1:1 (III set). Gem wygrany do 15. Polka szybko wyrównała.

20:56 Świątek - Pliskova 0:1 (III set). Czeszka była pod presją, bo musiała bronić break pointa. Skutecznie. Potem wygrała dwie kolejne piłki i ma otwierającego gema.

20:49 Świątek - Pliskova 6:1 (II set). Świątek postawiła kropkę nad i. Miała trzy piłki setowe, wykorzystała od razu pierwszą. Przed nami trzeci, decydujący set.

20:47 Świątek - Pliskova 5:1 (II set). Drugi break point wykorzystany przez Świątek. Polka niewiele musiała jednak zrobić, bo podwójny błąd popełniła Czeszka.

20:43 Świątek - Pliskova 4:1 (II set). Czeszka miała break pointa i go wykorzystała, odpowiadając przełamaniem. To jej dopiero pierwszy gem w drugiej partii.

20:38 Świątek - Pliskova 4:0 (II set). Polka idzie za ciosem. Kolejne przełamanie!

20:34 Świątek - Pliskova 3:0 (II set). Łatwo nie było, Czeszka miała dwa break pointy, których nie wykorzystała. Świątek wyszła z opresji i wyraźnie już prowadzi.

20:27 Świątek - Pliskova 2:0 (II set). Jest przełamanie! Imponujący gem Polki, bez straty punktu.

20:25 Świątek - Pliskova 1:0 (II set). Dobre otwarcie drugiej partii przez Świątek. Gem wygrany do 15.

From 0 games off the World No.1 in their first meeting to taking 6 today.

@KaPliskova takes the opening set over Swiatek, 6-4!

20:20 Świątek - Pliskova 4:6 (I set). Bardzo ważny gem, ale niestety przegrany przez Polkę. W grze na przewagi decydujące piłki należały do Czeszki, która wygrała pierwszego seta.

20:13 Świątek - Pliskova 4:5 (I set). Świątek odpowiedziała tak samo. Nie oddała rywalce punktu.

20:10 Świątek - Pliskova 3:5 (I set). Czeszka tym razem nie pozostawiła złudzeń Polce. Przy własnym serwisie wygrała gema do zera.

20:06 Świątek - Pliskova 3:4 (I set). Polka na dobre wraca do gry. Gem pewnie wygrany do 15.

20:02 Świątek - Pliskova 2:4 (I set). Czeszka zaczęła popełniać błędy, a Świątek to wykorzystała. Przełamanie!

19:57 Świątek - Pliskova 1:4 (I set). Jest pierwszy gem dla Świątek, ale sytuacja Polki wciąż jest trudna.

19:55 Świątek - Pliskova 0:4 (I set). Czeszka nie zatrzymuje się, Polka nie potrafi jej się postawić.

19:50 Świątek - Pliskova 0:3 (I set). Czeszka od pierwszych piłek gra agresywnie i to przynosi piorunujący efekt. Drugie przełamanie.

19:46 Świątek - Pliskova 0:2 (I set). Wyrównany gem, zawodniczki grały na przewagi. Ostatecznie górą była Czeszka.

19:42 Świątek - Pliskova 0:1 (I set). Zły początek meczu w wykonaniu Polki, Czeszka od razu ją przełamała. Świątek próbowała gonić wynik z 0:40, zrobiło się 30:40, ale decydujący punkt należał do Pliskovej.

19:37 Świątek - Pliskova 0:0 (I set). Zaczynamy. Serwuje Polka.

19:35 Z Pliskovą Świątek grała dotychczas tylko raz. W 2021 roku w finale turnieju w Rzymie Polka wygrała bezdyskusyjnie, bez straty gema.

19:31 Czeszka dwa razy była w finałach imprez wielkoszlemowych, a w 2017 roku zajmowała pierwsze miejsce w rankingu WTA. Okazuje się, że znana z zamiłowania do tatuaży tenisistka spełnia się również poza kortem.

19:30 Świątek i Pliskova pojawiły się na korcie. Za chwilę rozpoczną rozgrzewkę.

19:17 Jabeur wygrała 6:3, 6:0 i zameldowała się w półfinale. O ostatnie miejsce w tej fazie turnieju niebawem zagrają Świątek i Pliskova.

Through to the Stuttgart semifinals for the first time!





19:10 W drugiej partii Jabeur prowadzi już 4:0. Wygląda na to, że mecz nie potrwa długo.

18:54 Jabeur wygrała pierwszego seta z Haddad Maią 6:3. Przypomnijmy, że po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdą Świątek i Pliskova.

18:39 Dla 22-letniej Potapowej to pierwszy półfinał turnieju rangi WTA 500 w karierze.

18:39

Reaching a first career WTA 500 semifinal @nastiaapotapova ousts No.4 seed Garcia to progress to the last four in Stuttgart!

18:24 W półfinale turnieju w Stuttgarcie są już Aryna Sabalenka i Anastazja Potapowa.