Rywalka Świątek zrezygnowała. Polka jest już w półfinale w Dubaju

W środę w 1/8 finału liderka światowego rankingu pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6:1, 6:0, natomiast Pliskova wygrała z Ukrainką Anheliną Kalininą 7:5, 6:7 (6-8), 6:2.

Znowu musi czekać na rywalkę

O półfinał Polka i Czeszka miały zagrać w czwartek. Tak się jednak nie stanie. Informację o infekcji wirusowej, a tym samym wycofaniu się z gry Pliskovej, podano w środę po godzinie 18 polskiego czasu na oficjalnym Twitterze federacji kobiecego tenisa WTA.



W czwartek półfinałową rywalkę Świątek wyłoni mecz dwóch Amerykanek - rozstawionej z numerem piątym Cori Gauff i Madison Keys. Z Gauff raszynianka ma bilans 5-0, a z Keys 2-1.

Co ciekawe, Pliskova to druga zawodniczka, która w ostatnim czasie zdecydowała się wycofać przed meczem z Polką. Podobna sytuacja miała miejsce przed tygodniem w katarskiej Dosze, gdy 21-latka awansowała do półfinału po rezygnacji Szwajcarki słowackiego pochodzenia Belindy Bencic.

Rybakina też już poza turniejem

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała w sobotę katarski turniej, tracąc w nim tylko pięć gemów. W Dubaju również gromi rywalki. Przed pokonaniem Samsonowej rozbiła Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:1, 6:1.



W środę, jeszcze przed ćwierćfinałem z Gauff, wycofała się także Kazaszka Jelena Rybakina, która pokonała Świątek w 1/8 finału Australian Open.



W drugiej połówce drabinki rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka Jessica Pegula zagra z Czeszką Karoliną Muchovą, natomiast na rywalkę czeka jeszcze Aryna Sabalenka (nr 2.). Białorusinka wygrała w środę z Łotyszką Jeleną Ostapenko 2:6, 6:1, 6:1. W ćwierćfinale zmierzy się z czeską tenisistką - albo z Barborą Krejcikovą, albo z Petrą Kvitovą.