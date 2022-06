Stres tym razem pomógł Świątek. "Jeśli przestanę się denerwować, to uznam, że coś jest nie tak"

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros. Roland-Garros od niedzieli w Eurosporcie. Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander oraz Alize Lim przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jessica Pegula przegrała pierwszego gema, ale już w kolejnym przełamała Igę Świątek. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Jednym z przełomowych momentów spotkania było fenomenalne zagranie Świątek spod siatki, które dało jej przełamanie na 4:3 w pierwszym secie. Tenisistka z Raszyna w pierwszej partii nie pozwoliła przeciwniczce na zdobycie kolejnego gema, a w drugiej dopełniła dzieła zwyciężając 6:2.

Po meczu przyszedł czas na krótką rozmowę z Alexem Corretją.

- Wyglądało to tak, jakbyś latała na korcie. Też miałaś takie uczucie? – zaczął były tenisista.

- Latanie nie byłoby dobrą opcją, bo atakowała nisko i nie mogłam tego robić. Praca na nogach była kluczem. Czasami było trudno, bo zmieniała rytm, ale cieszę się, że grałam dynamicznie i byłam w stanie ją trochę przycisnąć - powiedziała Świątek.

- Dziś jest nieco cieplej, czuję jakby piłka latała nieco szybciej. Musiałam się do tego przystosować. Natomiast atmosfera na trybunach jest wspaniała i miło was słyszeć, czasami dajecie o sobie znać tuż przed serwisem. Jestem szczęśliwa, że rozegrałam tu tak wiele spotkań, bo to wspaniałe doświadczenie grać na korcie Philippe'a Chatriera - wyznała.

Nadal się denerwuje

Świątek podkreśliła, że pomimo coraz większego doświadczenia i gry na największych kortach, nadal się denerwuje.

- Jeśli kiedyś przestanę się denerwować przed meczem, to uznam, że coś jest nie tak. Zawsze towarzyszą mi nerwy. Czasem stres działa pozytywnie i sprawia, że jesteś aktywniejszy i skoncentrowany, co przekłada się na lepszą grę - stwierdziła Polka, która dzień wcześniej obchodziła 21. urodziny.

- Miałam czas, żeby poświętować. Jednak starałam się nie przesadzać. Być może kiedyś, gdy będę bardziej doświadczona, będę w stanie dzień wcześniej wybrać się na finał Ligi Mistrzów - nawiązała do Rafaela Nadala, który na Stade de France oglądał mecz Realu Madryt z Liverpoolem, a dzień później pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa.

Półfinałową przeciwniczką Igi Świątek będzie Rosjanka Daria Kasatkina, która pokonała Weronikę Kudiermietową 6:4, 7:6 (7-5). Ich mecz odbędzie się już w czwartek.