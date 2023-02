Świątek wypoczęta przed finałem. "To działa na moją korzyść"

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Impreza w Katarze ma dla Świątek wymarzony przebieg. Jako rozstawiona z numerem jeden tenisistka, Polka miała w pierwszej rundzie wolny los.

Zaczęła od starcia z Danielle Collins, czyli Amerykanką, z którą przegrała w półfinale Australian Open 2022. Rachunki wyrównała dość szybko, bo w zaledwie 53 minuty, wygrywając 6:0, 6:1.

W ćwierćfinale miała czekać będąca w rewelacyjnej formie Belinda Bencic. Okazało się jednak, że Szwajcarka jest przemęczona zbyt częstym graniem i w ogóle nie wyszła na kort.

Półfinał był pojedynkiem z Weroniką Kudmietrową, która nie potrafiła przeciwstawić się Polce. Rosjanka poległa w 56 minut 0:6, 1:6. Po drodze do półfinału nasza gwiazda spędziła na korcie niecałe dwie godziny.

Zmęczenie Peguli

Jej finałowa rywalka może za to czuć się zmęczona, bowiem przy jej nazwisku licznik minut wskazał prawie 10 godzin. To dlatego, że grała na dwa fronty - w singla i debla. W grze podwójnej sięgnęła nawet w piątek po tytuł. W finale jednak faworytką nie będzie.



Time spent on court in Doha:



Iga Świątek 1 h 49 min

R16: 53 min

SF: 56 min



Jessica Pegula 9 h 57 min

Singles - R16: 1 h 52 min

S - QF: 1 h 25 min

S - SF: 1 h 59 min

Doubles - R16: 58 min

D - QF: 1 h 26 min

D - SF: 57 min

D - F: 1 h 20 min — Z kortu - informacje tenisowe Tennis news (@z_kortu) February 17, 2023





- Jestem wypoczęta. Myślę, że to może działać na moją korzyść. To nietypowe uczucie być świeżym przed finałem. Jestem gotowa do walki o tytuł – powiedziała zadowolona Świątek.

Debel odpuszczony

Podczas konferencji prasowej usłyszeliśmy również ważną deklarację. - W tym sezonie nie chcę iść w ilość, a w jakość, dlatego odpuszczę grę podwójną. Po tak intensywnym roku jak ten ostatni, myślę, że mądrym posunięciem jest zmniejszenie liczby meczów - zadeklarowała liderka rankingu WTA.

Finał Świątek – Pegula w sobotę o godz. 16:00. Polka ma z Amerykanką korzystny bilans spotkań. Wygrała 4 razy, a dwukrotnie schodziła z kortu pokonana. Ostatni raz jednak triumfowała Pegula. Pokonała tenisistkę z Raszyna w styczniu podczas imprezy United Cup.