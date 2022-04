Przeszkadzali Świątek. Sędzia wezwała ochronę

Czwarty gem drugiej partii był jednym z dłuższych w trwającym blisko dwie godziny meczu. Świątek przegrywała wówczas 1:2 i próbowała utrzymać swoje podanie. W serwowaniu przeszkadzała jej jednak grupka mężczyzn, którzy głośno komentowali wydarzenia na korcie.

Źródło: Getty Images Kibice przeszkadzali polskiej tenisistce, interweniowała ochrona

Konieczna była interwencja ochrony

To wyraźnie Polce przeszkadzało. Nie mogąc utrzymać koncentracji, zwróciła się w końcu do sędzi z apelem o reakcję. Ta poprosiła o interwencję ochronę obiektu. Sprawa została załatwiona szybko.

Niestosownie zachowujących się mężczyzn wyprowadzono poza trybuny kortu centralnego. Pozostali kibice nagrodzili sprawną akcję brawami.

Źródło: Getty Images Incydent podczas meczu Igi Świątek

Niestety 20-latce z Raszyna nie udało się powrócić szybko do najwyższego poziomu koncentracji. Pegula wykorzystała drugi break point w trakcie gry na przewagi i po swoim pierwszym w spotkaniu przełamaniu objęła prowadzenie 3:1.

Przewagi utrzymać jej się jednak nie udało. Drugiego seta Świątek wygrała 7:5, kończąc spotkanie po godzinie i 50 minutach. W finale jej rywalką będzie Naomi Osaka, która w najlepszej czwórce pokonała Belindę Bencic 4:6, 6:3, 6:4.