Wielkoszlemowa regularność. Świątek w elitarnym gronie

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open.

Zobacz, jak wyglądał trening Huberta Hurkacza przed kolejnym starciem w US Open.

Andy Murray odniósł triumf w 2. rundzie US Open.

Murray awansował do 3. rundy US Open

Madison Keys odniosła triumf w 2. rundzie US Open.

Coco Gauff odniosła triumf w 2. rundzie US Open.

Berrettini odniósł triumf w 2. rundzie US Open.

Berrettini awansował do 3. rundy US Open

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Kyrgios awansował do 3. rundy US Open

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open.

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Łukasz Kubot i Sander Gille przegrali z parą Asłan Karacew/ Luke Saville 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 2:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open. Zobacz końcówkę tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót z tego spotkania.

Zobacz, co powiedział Jakub Rogalski, fizjoterapeuta Huberta Hurkacza, o formie Polaka na US Open.

Anett Kontaveit popłakała się na konferencji prasowej po porażce w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział trener Huberta Hurkacza Craig Boynton o jego formie i rywalu Polaka w 2. rundzie US Open.

Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia US Open.

Iga Świątek przygotowuje się do spotkania w 2. rundzie US Open.

Chorwatka Petra Martic wygrała 6:7 (5-7), 6:1, 6:2 z rozstawioną z nr 4 Hiszpanką Paulą Badosą i awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w wygranym przez Białorusinkę 6:2, 6:3 meczu z Ukrainką Martą Kostiuk.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open

Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał 6:2, 6:1, 7:5 z Argentyńczykiem Federico Corią i awansował do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Alcaraz awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w deblu na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open.

Zobacz nieszczęśliwy wypadek Rafaela Nadala podczas meczu w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Nadal awansował do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po triumfie w meczu z Fabio Fognini.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Diego Schwartzman - Alexei Popyrin w 2. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Zobacz, jak wyglądał 4. dzień rywalizacji na kortach w US Open.

Zobacz najlepsze zagrania z 4. dnia rywalizacji w US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Jason Kubler - Frances Tiafoe w 2. rundzie US Open.

Tiafoe awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Cristina Bucsa - Danielle Collins w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym starciu z Ilją Iwaszką w US Open.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o postawie Igi Świątek.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o niespodziankach w US Open 22.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o Serenie Williams.

Zobacz ładną wymianę wygraną przez Ons Jabeur w pierwszym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz świetne zagranie Ons Jabeur w siódmym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz genialne zagrania Shelby Rogers w czwartym gemie drugiego seta starcia z Ons Jabeur w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w 9. gemie 2. seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Ons Jabeur pokonała Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Jabeur awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po awansie do 4. rundy US Open.

Jabeur po awansie do 4. rundy US Open

Ons Jabeur pokonał Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w meczu 3. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Gauff awansowała do 4. rundy US Open

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Największym zaskoczeniem jest obecność w tym gronie 32-letniej zawodniczki z Nicei, która w światowym rankingu zajmuje 40. pozycję. Ten sezon jest jednak wyjątkowo dla niej udany, jeśli chodzi o spektakularne zwycięstwa, choć na razie pojedyncze, bo na wygrany turniej czeka od 2018 roku.

Cornet przerwała serię Świątek

Iga Świątek - Lauren Davis. O której godzinie mecz US Open 2022 i gdzie go oglądać? Iga Świątek –... czytaj dalej » Cornet zaczęła rok od ćwierćfinału Australian Open, a tak daleko wcześniej w Wielkim Szlemie nie dotarła. W drodze do czołowej ósemki pokonała m.in. Rumunkę Simonę Halep i Hiszpankę Garbine Muguruzę, a zatrzymała ją dopiero późniejsza finalistka Danielle Collins. Z Amerykanką w sobotę powalczy o 1/8 finału US Open.



French Open - domowy turniej Wielkiego Szlema - zakończyła na 3. rundzie, a wyeliminowała ją Chinka Qinwen Zheng. Wcześniej uporała się m.in. z byłą mistrzynią z Paryża Łotyszką Jeleną Ostapenko.



W Wimbledonie odpadła w 1/8 finału z Australijką Alją Tomljanovic, ale rundę wcześniej zrobiło się o niej głośno, bo przerwała - gdy licznik wskazywał 37 - zwycięską serię Igi Świątek i była pierwszą od ponad czterech miesięcy tenisistką, której udało się pokonać polską liderkę światowego rankingu.



Z kolei trwające zmagania w Nowym Jorku Francuzka rozpoczęła od wygranej z broniącą tytułu Brytyjką Emmą Raducanu.



Uzupełnieniem dobrych jej wyników jest przekroczenie granicy 500 zwycięskich meczów w cyklu WTA, co miało miejsce przed tygodniem w Cleveland, oraz poprawienie - na razie na 63 - kobiecego rekordu kolejnych występów w turniejach wielkoszlemowym,



- Jeśli chodzi o wygrane mecze, to rzeczywiście nie miałam lepszego sezonu. Chyba dziewięć to był mój rekord w Szlemie, a teraz już 11. Poza tym te zwycięstwa przełożyły się na ćwierćfinał w Melbourne, czwartą rundę w Londynie, więc mogę być zadowolona. Moja praca przez te wszystkie lata wreszcie przynosi efekty. Czekałam długo na taki rok, ale było warto - przyznała Cornet.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Cornet - Raducanu w 1. rundzie US Open

Świątek ma już wielkoszlemowy tytuł w 2022 roku

Regularnością w najważniejszych zawodach sezonu imponować może też Świątek, która już trzeci rok z rzędu przeszła co najmniej dwie rundy w turniejach wielkoszlemowych. W tym roku była w półfinale Australian Open, po raz drugi w karierze triumfowała na "mączce" w Paryżu, a później była jeszcze 3. runda na londyńskiej trawie.



Dlaczego Hurkacz rozczarował, a Świątek zaimponowała w 2. rundzie US Open? Lech Sidor... czytaj dalej » W sobotę powalczy z Lauren Davis o wyrównanie swojego najlepszego osiągnięcia na kortach Flushing Meadows, jakim jest 1/8 finału. Przed rokiem na tym etapie nie sprostała mistrzyni olimpijskiej z Tokio Szwajcarce Belindzie Bencic.



Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego, która w tym roku nie straciła w Nowym Jorku jeszcze ani jednego seta, będzie zdecydowaną faworytką pojedynku z zajmującą 105. miejsce w rankingu WTA Amerykanką. 28-latka z Gates Mills w stanie Ohio, niegdyś 27. rakieta świata, jeszcze nigdy nie przebiła się do 4. rundy wielkoszlemowej rywalizacji, a na Flushing Meadows w 3. rundzie wystąpi po raz pierwszy w 10. starcie.



- Nie wiem o niej za dużo. Grałyśmy razem na treningu, ale to było w 2019 roku, więc naturalnie muszę uaktualnić swoją wiedzę na jej temat - powiedziała o rywalce Polka.



Eksperci nie mają wątpliwości, że porażka z Davis byłaby sensacją. Na stronie internetowej WTA napisano, że największym zagrożeniem dla Świątek w drodze do ćwierćfinału może być Qinwen Zheng.



19-letnia Chinka - jedna z czterech zawodniczek z tego kraju w 3. rundzie, co wcześniej nie miało miejsca w Wielkim Szlemie - robi stałe postępy. Sezon zaczęła na 129. pozycji w klasyfikacji tenisistek, a teraz jest w niej 39. We French Open była jedyną, która potrafiła wygrać seta ze Świątek, ale później z powodu bólów menstruacyjnych nie mogła jeszcze wyżej zawiesić poprzeczki Polce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Świątek - Stephens w 2. rundzie US Open

W ćwierćfinale z Pegulą?

Ewentualnie w ćwierćfinale na 21-letnią raszyniankę może czekać reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. 28-letnia córka miliardera Teddy'ego Peguli, do którego należą hokejowa drużyna Buffalo Sabres i futbolowa Buffalo Bills, jest ósma w światowym rankingu. I również w tym sezonie w Wielkim Szlemie nie miała większej wpadki - w Australii i Francji dotarła do ćwierćfinału, przegrywając w tej fazie z ówczesnymi liderkami rankingu, odpowiednio Ashleigh Barty i Świątek, a w Wimbledonie uległa w 3. rundzie Chorwatce Petrze Martić.



Do tego zanotowała ćwierćfinał w Cincinnati (tuż przed US Open), półfinały w Miami (porażka ze Świątek) i Toronto oraz finał w Madrycie.



- Fajnie jest być numerem jeden w amerykańskim tenisie - przyznała najwyżej notowana z reprezentantów USA, choć w Nowym Jorku jak na razie na pewno pozostaje w cieniu grającej tu po raz ostatni Sereny Williams i nieco za wschodzącą gwiazdą CoCo Gauff.



Wszystkie trzy tenisistki świetnie czujące się w tym roku w Wielkim Szlemie - Pegula, Cornet i Świątek - o podtrzymanie dobrej passy powalczą w sobotę.

Relacja na żywo z meczu Iga Świątek - Lauren Davis w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w player.pl o 1.00 w nocy z soboty na niedzielę.