Świątek z Pegulą będzie miała pole do popisu. "To powinno jej pasować"

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Zobacz trening Igi Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2022.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 3. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 5. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek została przełamana przez Jasmine Paolini w 6. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 2. gemie drugiego seta w 1. rundzie US Open.

Zobacz świetną wymianę Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po 1. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open.

Zobacz, jak wyglądał trening Igi Świątek przed kolejnym starciem w US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Świątek przełamała Lauren Davis w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy US Open.

Zobacz agresywną i świetną grę Igi Świątek w drugim gemie starcia z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz asa serwisowego i wygraną Igi Świątek w piątym gemie 1. seta starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Światek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz niesamowitego returna w wykonaniu Lauren Davis w drugim gemie drugiego seta starcia z Igą Świątek w meczu 3. rundy US Open.

Po kilkuminutowej walce na przewagi Iga Świątek zdołała wygrać czwartego gema w drugim secie starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis.

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open.

Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Światek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do ćwierćfinału US...

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open.

Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w player.pl

"Końskie" zdrowie uratowało Świątek. "Jest spokojna, bo zna swoje możliwości" Iga Świątek, w... czytaj dalej » Świątek w tym roku zanotowała swój najlepszy wynik w US Open. Nigdy wcześniej nie udało jej się awansować do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku. Choć daleka jest od dyspozycji z wiosny, gdy zanotowała serię 37 zwycięstw z rzędu, odprawia z kwitkiem kolejne rywalki.

"Może Iga Świątek poczuje większy luz"

- Nie oszukujmy się, do tej pory Iga nie prezentowała się wybitnie. Ale i tak po raz pierwszy znalazła się tu w ćwierćfinale. Sztuką jest eliminować kolejne rywalki, gdy gra się nie układa. Być może w drugim tygodniu rywalizacji, po pokonaniu trudnych momentów z wcześniejszych rund, poczuje większy luz. Powie sobie, że ma już ćwierćfinał i w zasadzie nic więcej nie musi. Czekam na większy spokój w jej grze – powiedział w rozmowie z eurosport.pl Lewandowski.

- Patrząc na ostatnie lata Igi w kobiecym tourze, widać pewną prawidłowość. Druga połowa sezonu w jej wykonaniu nigdy nie była jakaś fenomenalna. Poza oczywiście rokiem pandemii, gdy kalendarz został wywrócony do góry nogami, a w październiku wygrała Rolanda Garrosa. Zastanawiam się, gdzie leży przyczyna - mówi Lewandowski.

I próbuje to wszystko tak wytłumaczyć.

- Przygotowania do tegorocznego US Open też nie były takie klasyczne, bo przecież w ich trakcie pojawił się występ na ziemi w Warszawie. Dochodzi oczywiście zmęczenie materiału, bo gra bardzo dużo. Cały świat na nią patrzy i choć do tej pory odbywało się to w bardzo przyjaznej atmosferze, gdy wszyscy chwalili ją za kolejne zwycięstwa i rekordy, to obciążenia są gigantyczne. Ona miała prawo czuć się zmęczona i pogubiona. Inna sprawa, że przegrywała z dziewczynami, które prezentowały wysoką formę. Choć gra znacznie poniżej swoich możliwości, ma pierwszy w karierze ćwierćfinał US Open, co tylko pokazuje, jak wielki ma potencjał – ocenił Lewandowski.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Świątek - Niemeier w 1/8 finału US Open

Co Idze Świątek sprawia problemy?

Na zupełnie inny aspekt uwagę zwrócił Karol Stopa, od wielu lat komentujący mecze na antenie Eurosportu.

- Bardzo dawno w turnieju wielkoszlemowym nie było tak szybkich kortów jak teraz w Nowym Jorku. Od razu widać, kto z męskiej i kobiecej czołówki lepiej radzi sobie na tak szybkiej nawierzchni. Tymczasem Iga ma od dziecka problemy z adoptowaniem się do zmiennych parametrów kortu. W jej przypadku częste zmiany kortów negatywnie odbijają się na wynikach. Ona świetnie wypada, gdy wiele turniejów z rzędu rozegrać musi na jednej nawierzchni – podkreślił.

- Technika uderzeń Igi sprawia, że na szybkich kortach jest jej trudniej. Gdy się na nich nie odnajduje, pojawiają się nerwy. Całe szczęście, że do ćwierćfinału wszystko dobrze się kończyło. Przebieg ostatnich pojedynków nie był optymistyczny. Miejmy nadzieję, że w końcu odnajdzie odpowiedni rytm – dodał Stopa.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek na konferencji prasowej po awansie do ćwierćfinału US Open

Jessica Pegula przed życiową szansą

Choć Świątek jest od Peguli młodsza aż o siedem lat, może pochwalić się większym doświadczeniem w końcowej fazie turniejów wielkoszlemowych. Raszynianka ma już na swoim koncie trzy półfinały imprez tej rangi, a także dwa tytuły wywalczone na kortach ziemnych w Paryżu. Amerykanka do tej pory trzykrotnie przegrywała w ćwierćfinałach, ale tak regularna jak w tym sezonie nie była jeszcze nigdy. Na US Open 28-latka po raz trzeci w tym sezonie awansowała do najlepszej ósemki w Wielkim Szlemie.

Córka miliardera wolała kroczyć własną ścieżką i ma powody do dumy W historii sportu... czytaj dalej » - Kiedyś Pegula była tenisistką bardzo średniej klasy. Potem jednak jej trenerem został David Witt, który wcześniej przez wiele lat współpracował z Venus Williams. Czasem jest tak, że gdy średniej klasy zawodniczka trafi na świetnego mentora, zrobi wielki postęp. Tak jest w tym przypadku. Od kiedy Pegula zaczęła pracować z Wittem, spisuje się świetnie – zauważył Stopa.

- Na pewno należą się jej wielkie słowa uznania. Mając ojca miliardera, mogłaby teoretycznie nic nie robić. Tymczasem jej chciało się poprawiać i trenować. Optymistyczne w kontekście meczu ze Świątek jest to, że Jessica nie gra szybką piłką, a to powinno Idze pasować. Jest za to bardzo regularna – zaznaczył.

Trudno wskazać faworytkę. W światowym rankingu obie panie dzieli co prawda siedem pozycji, ale Amerykanka nie napotkała dotąd w US Open takich problemów, jakie stały się udziałem Igi w meczu czwartej rundy z Jule Niemeier.

- Pytanie, co Pegula zaprezentuje grając na korcie centralnym w sesji wieczornej z liderką rankingu – zastanawia się Lewandowski. - Wcześniej już widzieliśmy, jak ta wielka arena "odlatywała" na meczach Sereny Williams, Coco Gauff czy Francesa Tiafoe. Jessica ma szansę stać się bohaterką publiczności. Ona niczego nie musi, a jedynie może.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Kvitova - Pegula w 1/8 finału US Open

- Szczerze mówiąc, do końca nie wiem, czego się spodziewać po tym meczu. Forma Igi jest dla mnie dużą niewiadomą. Na pewno jest obyta z taką fazą turnieju, warunkami. Ważna będzie dyspozycja dnia, bo w takich meczach bywa decydująca. Mam nadzieję, że Tomek Wiktorowski, jej trener, nakreśli jasny plan. Moim zdaniem powinna narzucić rywalce własne warunki gry. Nie wiem, czy to jest moment, w którym Pegula będzie w stanie wywalczyć półfinał Wielkiego Szlema. We wcześniejszych turniejach tej rangi grała bardzo równo, ale tylko do pewnego momentu. Nie wiem, czy poprzeczka nie będzie dla niej zawieszona za wysoko – przyznał Lewandowski.

Mecz Igi Świątek z Jessicą Pegulą zaplanowano na godzinę 1.00 w nocy ze środy na czwartek. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w player.pl.

Oglądasz Wideo: tvn24 Cała rozmowa z Lechem Sidorem o ostatnim meczu Igi Świątek

Ćwierćfinałowe pary gry pojedynczej kobiet:

Iga Świątek - Jessica Pegula

Karolina Pliskova - Aryna Sabalenka

Caroline Garcia - Coco Gauff 6:3, 6:4

Ons Jabeur - Ajla Tomljanovic 6:4, 7:6 (7-4)