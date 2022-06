Kontrowersja w meczu Świątek. "Jak sędzia miał to zobaczyć?"

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros. Roland-Garros od niedzieli w Eurosporcie. Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji.

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander oraz Alize Lim przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Jessica Pegula przegrała pierwszego gema, ale już w kolejnym przełamała Igę Świątek. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros.

Świątek popisała się znakomitą szybkością i refleksem, gdy przy stanie 40:15 rywalka zagrała skrót, a raszynianka zdołała dobiec do piłki i odpowiedzieć. Sędzia Emmanuel Jospeh przyznał punkt Polce, co oznaczało przełamanie na 4:3. Później liderka światowego rankingu wygrała seta 6:3, a w drugiej partii zwyciężyła 6:2, dzięki czemu awansowała do półfinału.

Powtórki pokazały, że piłka przed zagraniem Świątek po raz drugi dotknęła kortu. Polka była spóźniona o dosłownie ułamek sekundy. Brytyjscy komentatorzy Eurosportu Simon Reed i Jo Durie postanowili dokładniej przeanalizować całą sytuację. Obaj pierwotnie twierdzili, że punkt został zdobyty prawidłowo.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niewiarygodne zagranie Świątek na przełamanie w 7. gemie 1. seta w Roland Garros

"Jak sędzia miał to zobaczyć?"

Zabawna pomyłka Świątek tuż po meczu. Emocje zrobiły swoje Iga Świątek w... czytaj dalej » - W czasie rzeczywistym wyglądało to na punkt, nawet na pierwszej powtórce. Jednak na drugiej widać, że piłka po raz drugi dotknęła kortu. Tak jakby ona (Świątek) potrzebowała jeszcze szczęścia! – ironizował Reed, jednocześnie doceniając klasę Polki.

- Dokładnie, żeby dostrzec, co się stało, potrzebowaliśmy kilku powtórek. Ona (Pegula) jest winna sama sobie, za bardzo uwierzyła w swoje świetne zagranie i myślała, że Świątek nie dojdzie do piłki. I doszła? – odpowiedział Durie.

- Jejku, wow! Nie dostrzegłem tego, jak sędzia miał to zobaczyć, skoro patrzy na kort z góry, nie mam pojęcia – podkreślił po kolejnej powtórce.

"Dojść do każdej piłki"

Świątek została zapytana o wspomnianą sytuację na pomeczowej konferencji. Opisała, jak wyglądało to z jej perspektywy.

- Zawsze staram się dojść do każdej piłki. Jeśli ta dwa razy odbiła się od kortu, to bardzo przepraszam, ale w tym momencie byłam skoncentrowana, żeby dojść do piłki i zdobyć punkt, po prostu szłam po swoje – powiedziała.

Już w czwartek Świątek rozegra półfinałowy mecz z Rosjanką Darią Kasatkiną, która wyeliminowała Weronikę Kudiermietową.