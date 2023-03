Otarła się o medal olimpijski, wygrała Wimbledon. Świątek ma z nią rachunki do wyrównania

Rybakina awansowała do finału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Jelena Rybakina po triumfie z Azarenką w półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ćwierćfinałowe pojedynki Świątek i Rybakiny wyglądały zgoła inaczej. Polka pokazała dużo dobrego tenisa i stosunkowo łatwo pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę, z kolei reprezentantka Kazachstanu musiała napracować się dużo mocniej i do wyeliminowania Czeszki Karoliny Muchovej potrzebowała trzech setów.

Rozpędzona Świątek nie dała szans doświadczonej Rumunce. Ma półfinał w Indian Wells Doświadczona... czytaj dalej » Półfinał, który zaplanowano w nocy z piątku na sobotę nie przed godziną 2.00, będzie ich trzecim oficjalnym meczem na zawodowych kortach. Świątek była górą w 2021 roku w Ostrawie, a Rybakina w czwartej rundzie tegorocznego Australian Open. Liderka rankingu WTA będzie mieć zatem idealną szansę do rewanżu. Łatwo nie będzie, ale z pewnością to ona jest faworytką.

Jelena Rybakina - kim jest rywalka Igi Świątek w półfinale Indian Wells 2023?

Rybakina urodziła się w czerwcu 1999 roku w Moskwie i aż do 2018 roku reprezentowała Rosję. W tenisa zaczęła grać w wieku pięciu lat, a juniorskie lata spędziła na obiektach stołecznego Spartaka.

Mierzy aż 184 centymetry, jest praworęczna i gra oburęczny bekhend. Jako swoją ulubioną nawierzchnię wymienia twardą.

24-latka jest obecnie dziesiątą rakietą świata, co jest jej najwyższym rankingiem w karierze. I choć to wynik imponujący, to mocno niedoszacowany. Wszystko dlatego, że na jej koncie nie ma aż dwóch tysięcy punktów za wygrany Wimbledon 2022. Organizatorzy londyńskiego turnieju wielkoszlemowego zrezygnowali wtedy z przyznawania punktów wobec wykluczenia zawodników z Rosji i Białorusi.

Tamten triumf oraz finał Australian Open 2023 to jej największe sukcesy w karierze. Grała także w półfinale igrzysk olimpijskich w Tokio (porażka w meczu o brąz z Eliną Switoliną). Łącznie ma na koncie cztery zawodowe tytuły. Bilans jej kariery to 252 wygrane i 121 porażek. Na kortach zarobiła ponad 7,5 miliona dolarów.

Świątek broni w Indian Wells tytułu.