Świątek zagra o tytuł w Ostrawie. Finał rodził się w bólach

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ IGA ŚWIĄTEK - JEKATIERINA ALEKSANDROWA

Aleksandrowa w drodze do półfinału pokonała Białorusinkę Wiktorię Azarankę, swoją rodaczkę Darię Kasatkinę i Czeszkę Terezę Martincovą. Przed konfrontacją ze Świątek 21. zawodniczka światowego rankingu nie była faworytką, ale ich jedyny mecz, do którego doszło w 2021 roku w Melbourne, wygrała 6:4, 6:2.

Polka, która w pierwszej rundzie miała wolny los, pokonała Australijkę Ajlę Tomljanovic i swoją byłą partnerkę deblową z czasów juniorskich Catherine McNally.

Wyrównany set, ale tie-break dla Świątek

Od początku sobotniego spotkania Świątek mogła czuć się jak u siebie w domu. Biało-czerwone trybuny w Ostrawie i głośny doping towarzyszyły jej przez cały mecz. A nie było to najłatwiejsze starcie dla tenisistki z Raszyna. Aleksandrowa nie odpuszczała żadnej piłki i okazała się bardzo wymagającą rywalką dla liderki rankingu.

Pierwszy set był wyrównany i żadna z zawodniczek nie była w stanie uzyskać zdecydowanej przewagi. Aleksandrowa grała bardzo pewnie przy swoim serwisie i nic nie robiła sobie z faktu, że Świątek jest najlepiej returnującą tenisistką w tourze. W jej grze było widać pewność siebie, nie bała się ryzykować. Jednak Polka, podobnie jak w ćwierćfinałowej konfrontacji z McNally, potrafiła włączyć wyższy bieg i zmusić przeciwniczkę do jeszcze większego wysiłku, co w późniejszej fazie seta odbiło się na precyzji zagrań Rosjanki.

O wygranej Świątek przesądził dopiero tie-break. Wcześniej tenisistki nie potrafiły doprowadzić do przełamania, jednak w kluczowym fragmencie partii Polka zdołała zrobić to trzykrotnie, w tym na 6-5, a po chwili mogła się cieszyć po wykorzystanej pierwszej piłce setowej.

Źródło: PAP/EPA Dla Świątek to była ciężka przeprawa

Dominacja Aleksandrowej

Krejcikova rywalką Świątek w finale w Ostrawie Barbora... czytaj dalej » 27-latka z Czelabińska ani myślała, żeby odpuścić. W drugim secie – a zwłaszcza na jego początku – grała koncertowo. Szybko przełamała Polkę i po chwili prowadziła już 3:0. Dalej świetnie funkcjonował jej serwis, imponowała gra returnem. Natomiast Świątek straciła rytm, popełniała coraz więcej błędów. W efekcie rywalka doprowadziła do drugiego przełamania.

Wydawało się, że polska tenisistka opadła z sił. Niewykluczone, że wpływ na jej gorszą dyspozycję miało przeziębienie, z którym zmagała się już dzień wcześniej. Mimo wszystko zdołała wygrać dwa gemy i sama raz przełamała Aleksandrową, jednak więcej nie zdziałała. Rosjanka wygrała 6:2.

Świątek wytrzymała i "dopadła" rywalkę

Trzeci set to niemal powtórka z pierwszej partii. Żadna z zawodniczek długo nie potrafiła przełamać rywalki, ale to Świątek musiała więcej się namęczyć, by utrzymać podanie. Opłaciło się, bo przetrwała trudniejsze chwile i w końcu "dopadła" przeciwniczkę, przełamując ją w siódmym gemie. Jak się wkrótce okazało, był to decydujący moment dla sukcesu Polki.

Źródło: PAP/EPA Jekaterina Aleksandrowa walczyła jak lwica

Świątek wygrała kolejnego gema i wyszła na prowadzenie 5:3, a po chwili miała trzy świetne okazje, by zamknąć mecz, jednak nie wykorzystała żadnej piłki meczowej. Aleksandrowa jeszcze zdołała się obronić, ale dziesiąty gem był jej ostatnim podczas turnieju w Ostrawie. Tym razem polska tenisistka wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Źródło: Imago Świątek pokonała Aleksandrową i zagra w finale w Ostrawie

Finałową rywalką Świątek będzie Czeszka Barbora Krejcikova, która wcześniej pokonała tegoroczną triumfatorkę Wimbledonu Kazaszkę Jelenę Rybakinę 3:6, 7:6 (7-4), 6:4. Relacja na żywo z niedzielnego finału w eurosport.pl.

Wynik półfinału WTA 500 Ostrawa

Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa 7:6 (7-5), 2:6, 6:4