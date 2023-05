Iga Świątek walczy z Rosjanką o ćwierćfinał turnieju w Madrycie

IGA ŚWIĄTEK (1. WTA) - JEKATIERINA ALEKSANDROWA (17. WTA) 6:4, 6:7(3), 2:1

Dla Igi Świątek turniej w Madrycie ma bardzo duże znaczenie. Przed rokiem liderka światowego rankingu nie pojawiła się w stolicy Hiszpanii, a więc wszystkie wywalczone teraz punkty wzbogacą jej dorobek.

Jako turniejowa jedynka rywalizację rozpoczęła od drugiej rundy. W swoim pierwszym meczu pokonała szczęśliwą przegraną z kwalifikacji Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:2.

W kolejnej fazie poprzeczka miała być zawieszona wyżej, jednak emocje w spotkaniu z Bernardą Perą trwały wyłącznie na początku pierwszego seta. Ostatecznie raszynianka wygrała z Amerykanką 6:3, 6:2.

Świątek musiała gonić rywalkę

Poniedziałkowy mecz jest dla Świątek szansą na objęcie prowadzenia w bezpośredniej rywalizacji z Aleksandrową. Do tej pory z 28-letnią Rosjanką miała bilans remisowy (1-1). W 2021 roku przegrała w dwóch setach w trzeciej rundzie imprezy WTA w Melbourne, a w poprzednim sezonie okazała się lepsza w trzech setach w półfinale halowego turnieju w Ostrawie.



Lepiej pojedynek rozpoczęła tenisistka urodzona w Czelabińsku. Od pierwszej piłki starała się narzucać faworytce warunki w wymianach, mocno bijąc piłki z końcowej linii. Już w gemie otwarcia zanotowała przełamanie, a po chwili prowadziła 2:0.

Świątek z każdym gemem prezentowała się jednak lepiej. Tradycyjnie już imponowała znakomitym przygotowaniem motorycznym, a przy tym coraz częściej zaczęła zaskakiwać rywalkę kierunkami ataków. To zaowocowało przełamaniem powrotnym na 3:3.

Uderzenia Polki były coraz głębsze. Zmuszona do biegania i mająca mniej czasu na reakcję, Aleksandrowa zaczęła popełniać błędy. Przy prowadzeniu Igi 5:4 rozegrała najsłabszy gem serwisowy w tej odsłonie, pozwalając się przełamać po raz drugi i przegrywając pierwszego seta po 42 minutach.

Pięć wygranych gemów z rzędu

Liderka rankingu WTA poszła za ciosem i szybko wygrała trzy pierwsze gemy drugiej partii. Rywalka trochę pomogła, popełniając na koniec swojego gema serwisowego dwa podwójne błędy serwisowe.



Dopiero w czwartym gemie Rosjanka zdołała zapunktować, wygrywając swoje podanie. Przegrywała 1:3. W tym momencie Świątek była już jednak mocno rozpędzona. W końcówce pierwszej odsłony złapała odpowiedni rytm i niepodzielnie panowała na korcie. Mieszkająca przez niemal całe życie w czeskiej Pradze rywalka próbowała ryzykować, ale to oznaczało, że po jej stronie będą pojawiać się błędy.

Znakomicie funkcjonował serwis Polki. Szczególnie skuteczny okazywał się kierunek na ciało rywalki. Zaskakiwana Aleksandrowa nie była w stanie udanie returnować. Zrobiło się 5:2.

Roztrwoniła prowadzenie, zmarnowała piłkę meczową

Przy prowadzeniu 5:3 Świątek dwukrotnie była dwie piłki od wygranego meczu. Niezwykle skoncentrowana rywalka potrafiła jednak wykorzystać jej słabsze chwile, a w kluczowych momentach nie zadrżała jej ręka. Przy drugiej szansie zanotowała upragnione przełamanie powrotne.

W kolejnym gemie, tym razem przy serwisie Aleksandrowej, raszynianka miała piłkę meczową. Znów jednak opanowaniem i precyzyjnymi kierunkami ataków zaimponowała rywalka, doprowadzając do stanu 5:5. Dwa kolejne gemy padły łupem podających i o losach tej odsłony zadecydować musiał tie-break.

Lepiej, bo od prowadzenia 3-0, rozpoczęła go Rosjanka. To był najsłabszy moment gry Igi w tym meczu. Wyraźnie zdenerwowana, popełniała mnóstwo błędów i to przeważnie dużych. Z kolei rywalka grała jak natchniona, popisując się trzema asami serwisowymi. Tie-breaka rozstrzygnęła na własną korzyść 7-3.

Na szczęście kryzys został szybko opanowany. Co prawda Aleksandrowa w decydującym secie objęła prowadzenie 1:0, ale zaraz potem na prowadzenie wyszła Świątek, notując przełamanie na 2:1.

Świetny bilans na kortach ziemnych

To drugi występ Świątek w Madrycie. Dwa lata temu w trzeciej rundzie uległa ówczesnej liderce światowego rankingu Australijce Ashleigh Barty 5:7, 4:6. W poprzednim sezonie w stolicy Hiszpanii zabrakło jej z powodu problemów z barkiem.



Licząc od French Open 2020 impreza w Madrycie jest dziesiątą na korcie ziemnym, w której startuje Świątek. Wygrała sześć z nich (French Open 2020 i 2022, Rzym 2021 i 2022 oraz Stuttgart 2022 i 2023).