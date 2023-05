"To nie był łatwy mecz". Świątek musiała solidnie zapracować na awans

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Madrycie. Zacięta walka trwała do późnej nocy Iga Świątek (1.... czytaj dalej » Poniedziałkowe spotkanie czwartej rundy trwało dokładnie dwie godziny i 25 minut, zakończyło się po godzinie 1 w nocy.

Pochodząca z Czelabińska Aleksandrowa (17. WTA) przełamała już pierwszy serwis Polki, a później prowadziła 2:0. Wynikało to z jej większej dokładności zagrań. Świątek poprawiła grę, jej returny zaczęły sprawiać problemy Aleksandrowej. Szybko przełożyło się to na wynik. Dalej Polce brakowało jednak przełamania podania rywalki. Nastąpiło to w szóstym gemie bez straty piłki (3:3). W ostatnim gemie o siedem lat starsza Rosjanka popełniła aż cztery niewymuszone błędy, co przełożyło się na wygranie przez Świątek partii 6:4.

Pierwszy przegrany set Świątek

Aleksandrowa na początku drugiego seta dwa razy z rzędu popełniła podwójny błąd serwisowy, oddając gema. Świątek zaczęła dominować na korcie i objęła prowadzenie 3:0. Rywalka zaliczyła pierwszego asa w meczu, zaczęła podejmować dużo ryzyko. Opłaciło się to, ponieważ Rosjanka wygrała trzy gemy z rzędu, doprowadzając do remisu 5:5. Świątek od dłuższego czasu nie była w stanie wygrać wymiany z Aleksandrową. Skutkowało to tie-breakiem. W nim rywalka zaserwowała trzy asy, doprowadzając do trzeciej partii. Polka po raz pierwszy w Madrycie przegrała seta.



W decydującej odsłonie Polka, za drugim podejściem, przełamała rywalkę. Uzyskanej przewagi, choć początkowo nie bez problemów, już nie roztrwoniła. Co więcej, jeszcze ją powiększyła.



Got there in the end @iga_swiatek survives a shaky second set to overcome Alexandrova to reach her maiden quarterfinal in Madrid!#MMOPENpic.twitter.com/RTgX6xr0We — wta (@WTA) May 1, 2023

Świątek o meczu z Aleksandrową

Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale w Madrycie Petra Martić... czytaj dalej » - To nie był łatwy mecz - przyznała Świątek.

- W drugim secie miałam przewagę i ją straciłam, więc na pewno nie było łatwo. Jestem jednak całkiem szczęśliwa, że potrafiłam zresetować się w trzeciej partii. Byłam gotowa, dosyć szybko przełamałam serwis rywalki, więc ogólnie jestem zadowolona z występu - dodała liderka światowego rankingu.

Dla Świątek to drugi występ w madryckim turnieju. Dwa lata temu w trzeciej rundzie uległa ówczesnej liderce listy WTA Australijce Ashleigh Barty 5:7, 4:6. W poprzednim sezonie w stolicy Hiszpanii zabrakło jej z powodu problemów z barkiem.

Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie w środę 32-letnia Chorwatka Petra Martić (nr 27), która w trzeciej rundzie pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą (nr 11) 6:1, 7:6 (7-1).

Wynik meczu 1/8 finału:

Iga Świątek (Polska, 1) - Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 16) 6:4, 6:7 (3-7), 6:3