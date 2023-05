Rywalka Świątek świadoma skali wyzwania. "Trudniej być nie może"

Świątek zadowolona. "Można się wyspać" Iga Świątek... czytaj dalej » Rozstawiona w madryckiej imprezie z "16" Aleksandrowa w poprzedniej rundzie wygrała 5:7, 6:4, 6:2 z Chinką Qinwen Zheng. Teraz czeka ją jednak o wiele trudniejsze zadanie. W walce o ćwierćfinał turnieju trafiła na Świątek.

Wcześniej grała przeciw Polce dwukrotnie. W 2021 roku wyeliminowała Świątek w 1/8 finału poprzedzającego Australian Open turnieju Gippsland Trophy w Melbourne. Przed rokiem w Ostrawie górą była Polka, która zwycięstwem z Aleksandrową utorowała sobie drogę do niezapomnianego finału z Barborą Krejcikovą.

"Nie ma w tej chwili nic trudniejszego"

Pytana o nastawienie przed meczem z liderką rankingu 28-letnia Rosjanka nie ukrywała, że czeka ją wyjątkowe wyzwanie.

- To będzie bardzo trudne. Chyba nie ma w tej chwili nic trudniejszego - przyznała. - Spróbuję po prostu cieszyć się grą i dać z siebie wszystko. Zobaczymy, jak będzie - dodała.



Ekaterina Alexandrova’s reaction to hearing she plays Iga Swiatek next:



“It’s going to be super difficult. I think it cannot be anymore difficult than it is…”



Always going to have a soft spot for Drova since watching her hug Bianca Andreescu after her injury.



Underrated pic.twitter.com/463y8YFM4q — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2023





Aleksandrowa ma w dotychczasowym dorobku trzy wygrane turnieje niższej rangi. Ostatni raz triumfowała we wrześniu ubiegłego roku w Seulu, gdzie wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko finał turnieju Korea Open.

W bieżącym sezonie dwukrotnie wdarła się do najlepszej ósemki turniejów w Miami i w Charleston.

Poniedziałkowy mecz ze Świątek zaplanowany jest jako ostatnie spotkanie na korcie Manolo Santana Stadium. Rozpocznie się prawdopodobnie około godz. 22.