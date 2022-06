Świątek uporała się z kłopotami w drugim secie. Udany początek Wimbledonu

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o szansach Igi Świątek w Wimbledonie.

Szanse Świątek jak na trafienie odpowiedzi w "Milionerach". Liczby o faworytkach Wimbledonu Iga Świątek do... czytaj dalej » Forma Świątek była niewiadomą. Polka po wielkoszlemowym triumfie w Paryżu nie wystąpiła w żadnym turnieju na kortach trawiastych. Postanowiła odpocząć i spokojnie przygotować się do startu w Londynie, gdzie w zeszłym roku dotarła do czwartej rundy.

Teraz jest faworytką Wimbledonu, numerem jeden na świecie. Od 16 lutego pozostaje niepokonana i może pochwalić się imponującą serią 35 zwycięstw, co przełożyło się na sześć wygranych turniejów w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz w Paryżu.

25-letnia Fett na liście WTA jest dopiero 252. Najwyżej - na 97. pozycji - sklasyfikowana była w 2017 roku. W drabince głównej Wimbledonu znalazła się po przebrnięciu kwalifikacji.

21-letnia Polka nie miała wcześniej okazji z Chorwatką grać.

Świątek dogoniła Fett w drugim secie

We wtorkowe popołudnie gem otwarcia należał do Świątek. Kolejny, przy serwisie Fett, także. Polka prowadziła 2:0, zaraz było 3:0.

Świątek konsekwentnie budowała przewagę, z upływem czasu coraz bardziej zaznaczając swoją dominację na korcie centralnym, na którym zresztą debiutowała. Z tego powodu Fett podejmowała momentami ryzyko, które nie przynosiło rezultatów. Długich wymian było jak na lekarstwo.

Po 33 minutach było więc po wszystkim. 6:0.

Źródło: Getty Images Iga Świątek w akcji

Pierwsze piłki drugiej partii okazały się zaskakujące. Chorwatka ugrała gema, przełamując serwis Polki. Następnie powtórzyła to i było 2:1.

To był dopiero początek kłopotów Świątek. Perfekcyjny gem serwisowy, wygrany do zera, sprawił, że Fett prowadziła już 3:1.

Polka wzięła się ostro do pracy. Łatwo nie było, ale odwróciła losy seta. Zepchnęła Chorwatkę do defensywy i wyrównała na 3:3. Kolejne gemy także należały do niej. Ostatecznie faworytka zwyciężyła 6:3. Spotkanie trwało godzinę i 15 minut.

W drugiej rundzie Świątek zagra z Holenderką Lesley Pattinamą Kerkhove, sklasyfikowaną na 138. pozycji w rankingu WTA.

Iga Świątek (Polska, 1) - Jana Fett (Chorwacja) 6:0, 6:3