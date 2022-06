Świątek wytłumaczyła, skąd się wzięły jej problemy

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ IGA ŚWIĄTEK - JANA FETT W EUROSPORT.PL

Raszynianka awansowała do 1/32 finału Wimbledonu po wygranej z Fett 6:3, 6:0. Świątek podkreśliła, że to dla niej bardzo ważne zwycięstwo, biorąc pod uwagę stosunkowo długą przerwę od gry. Iga Świątek podąża śladami legend. Następny rekord na horyzoncie Iga Świątek po... czytaj dalej »

- Pierwsze rundy są zawsze trudne, szczególnie, że to był także mój pierwszy mecz na trawie. Jestem zadowolona, że byłam w stanie wprowadzić w życie wszystkie elementy, które ćwiczyłam - powiedziała na konferencji prasowej po spotkaniu.

Polka, zapytana o słaby początek drugiego seta, gdzie przegrywała już 1:3, wyjaśniła to pewną dekoncentracją.

- Nie nazwałabym tego zapaścią, po prostu się trochę zdekoncentrowałam. Nie grałam meczu przez trzy tygodnie, a to dość długa przerwa w rytmie meczowym. Nie sprawia to jednak, że czuje się jakoś bardziej niepewnie. Wiem, że jak przypilnuję tego w kolejnym meczu, to się nie zdekoncentruję - wytłumaczyła 21-latka.

Świątek: umiem utrzymać swoją rutynę

Świątek podkreśliła, że musi się jeszcze przyzwyczaić do gry na kortach trawiastych.

- W przypadku gry na mączce mam więcej pewności, że w każdej sytuacji sobie poradzę. Tutaj nawierzchnia jest specyficzna i czasem mam wrażenie, że trochę wyrównuje szanse, bo serwis robi większą robotę, a w obronie jest ciężej wyjść i przejąć inicjatywę. Tutaj gra jest trochę inna i ja wciąż muszę się jej uczyć, ale będę korzystała z każdego meczu i każdego doświadczenia - powiedziała polska zawodniczka.

Świątek wyraziła zadowolenie z tego, że grę na Wimbledonie zaczęła na korcie centralnym i podkreśliła, że jest to też dowód postępu, którego dokonała w ostatnim czasie.

- Przyznam, że już w pewnym sensie przyzwyczaiłam się do tego, że mam duże trybuny naokoło i ciężej byłoby przystosować się, gdybym grała na którymś z mniejszych kortów, gdzie ludzie cały czas chodzą dookoła i jest głośniej. Więc jak kiedyś dość dziwnym dla mnie było granie na korcie centralnym - pamiętam moje pierwsze mecze na Philippe Chatrier w Paryżu i o wiele bardziej się stresowałam podczas tych meczów - to teraz na kortach głównych umiem utrzymać swoją rutynę - zaznaczyła.

Zapytana, czy po przedłużeniu zwycięskiej serii meczów do 36, dzięki czemu wyprzedziła Venus Williams, czuje, że już należy do tej samej kategorii zawodniczek, Świątek odparła, że jeszcze nie.

- Cały czas, gdy patrzę na Serenę czy Venus Williams, postrzegam je jako legendy, a ja jeszcze nie uważam się za legendę. Ale jest to niesamowite dla mnie, że wydłużyłam wygraną passę, bo pokazuje to, ile pracy wkładam w każdy mecz i to pokazuje, że osiągnęłam stałość, co było moim celem - zakończyła.

W drugiej rundzie Polka zagra z Holenderką Lesley Pattinamą Kerkhove, sklasyfikowaną na 138. pozycji w rankingu WTA.

Iga Świątek (Polska, 1) - Jana Fett (Chorwacja) 6:0, 6:3