Świątek spełniła wielkie marzenie przed US Open

US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Player.pl

Choć młodsza z sióstr Williams lata świetności ma już za sobą, a do tegorocznej edycji US Open przystąpiła głównie po to, by się pożegnać z publicznością, jedno pozostaje bez zmian: Serena jest legendą i niedoścignionym wzorem dla wielu młodszych zawodniczek.

Świątek chce być jak Williams

Przytłaczająca przewaga Świątek. Ostatni ranking przed US Open 8605, więcej niż... czytaj dalej » 23 tytuły wielkoszlemowe budzą respekt również u takich zawodniczek jak Świątek, której na razie daleko do osiągnięć Amerykanki, choć jest na dobrej drodze.

W poniedziałek Świątek, dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa, rozpoczęła 22. tydzień jako liderka światowego rankingu tenisistek. Wyprzedziła pod tym względem Rosjankę Marię Szarapową i Amerykankę Tracy Austin. Polka jest już 16. w zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę WTA.

Tenisistką, która najdłużej - przez 377 tygodni - była na czele pozostaje Niemka Steffi Graf, a przed Świątek - na trzecim miejscu i z 319 tygodniami - jest również Williams.

- Myślę, że nikt nie powtórzy jej sukcesów, chociaż nie ukrywam, że chciałabym być jak ona. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze zagrać - łudziła się polska tenisistka kilka tygodni temu na wieść o zapowiadanym przez Williams końcu kariery.

W związku z przerwą macierzyńską Amerykanki drogi Williams i wchodzącej w świat wielkiego tenisa Świątek rozminęły się na tyle, że Polka nie miała nawet możliwości rozegrania z nią choćby jednego meczu. O spełnienie tego marzenia będzie piekielnie trudno. W US Open Świątek i Williams mogą się spotkać dopiero w finale, a każde zwycięstwo Amerykanki w Nowym Jorku trzeba będzie rozpatrywać w kategoriach niespodzianki.

Świątek ma zdjęcie z Williams

Ale w Nowym Jorku Idze Świątek udało się spełnić inne wielkie marzenie i wreszcie poznać osobiście legendę tenisa. Do tej pory, jak sama relacjonowała, Polce brakowało śmiałości, by zagaić Amerykankę. W końcu się udało.

"Tak więc to moje wydarzenie dnia" - pochwaliła się w niedzielę wspólnym zdjęciem w mediach społecznościowych, za czym poszły ciepłe słowa pod adresem Amerykanki. "Gratuluję niesamowitej podróży i legendarnej kariery. Wielki szacunek za wszystko, co zrobiłaś dla naszego sportu" - podkreśliła Świątek, która godnie zastępuje Williams w roli liderki rankingu.