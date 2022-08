Luz i geniusz. Niesamowita akcja Świątek i Nadala

Relacja z pokazowego turnieju "Tenis gra dla Pokoju" w Eurosporcie Extra w player.pl

Świątek ramię w ramię z Nadalem dla Ukrainy. Dużo magii na korcie, euforia na trybunach Co to był za... czytaj dalej » Pokazowy turniej w Nowym Jorku zorganizowano, by zebrać jak najwięcej pieniędzy dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. Na korcie Louisa Armstronga, na którym od przyszłego tygodnia zawodnicy rywalizować będą w US Open, pojawiło się wiele tenisowych gwiazd. W jednym z najciekawszych meczów Świątek i Nadal pokonali parę Gauff – McEnroe 10-8.

Pokaz wielkich umiejętności

Ich zmaganiom towarzyszyła bardzo luźna atmosfera, o co przede wszystkim dbał 63-letni już McEnroe, obecnie jeden z ekspertów Eurosportu. Iga i Rafa zatroszczyli się z kolei o widowiskowe zagrania, wprawiając licznie zebranych na trybunach kibiców w zachwyt.

Szczególnie widowiskowy był piąty punkt, wygrany przez polsko-hiszpańską parę (na 4-1). Po serwisie Świątek i returnie Gauff gra przeniosła się pod siatkę. Tam na efektownego półwoleja McEnroe'a tweenerem, uderzeniem między nogami, odpowiedziała biegnąca do krótszej piłki Polka. Chwilę potem za końcową linię biec musiał Nadal, popisując się dla odmiany tweenerem granym tyłem do rywali. Całą akcję zakończyła udanym minięciem Świątek.

- No proszę. W jednej akcji dwa hot-dogi, damski i męski. Iga w takich elementach czuje się dobrze. Ona lubi się bawić – powiedział komentujący mecz w Eurosporcie Extra Lech Sidor.

Wielkoszlemowy US Open rozpocznie się w Nowym Jorku 29 sierpnia.

